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Число сгоревших в Ростове-на-Дону жилых домов увеличилось почти втрое
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Число сгоревших в Ростове-на-Дону жилых домов увеличилось почти втрое
Общество, 21 авг, 22:12
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Число сгоревших в Ростове-на-Дону жилых домов увеличилось почти втрое
Число сгоревших домов в Ростове-на-Дону увеличилось почти втрое, ранее сообщалось о 30 сгоревших жилых постройках. Во всей области введен режим чрезвычайной ситуации, так как это «ситуация федерального уровня», заявил глава МЧС
Фото: Евгений Дубровский / ТАСС

Пожар уничтожил 83 жилых дома в Ростове-на-Дону, также сгорело 24 хозяйственные постройки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Ростовской области.

«Вводим режим ЧС на всей территории Ростовской области. Это чрезвычайная ситуация федерального уровня», — заявил глава МЧС Владимир Пучков, передает «Интерфакс». Ранее режим ЧС действовал только в городе.

Возгорание в частном секторе в Ростове-на-Дону началось в районе полудня в понедельник, 21 августа. Огонь быстро распространился, и к середине дня огнем было охвачено порядка 30 домов. Из-за крупного пожара в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Крупный пожар в Ростове-на-Дону Еще 10 фото
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При пожаре никто не погиб, но пострадали 45 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на собеседника в региональном центре медицины катастроф. Большинство из них получили медицинскую помощь на месте, семь человек были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения. Их состояние оценивается как средней тяжести. Всего из зоны пожара были эвакуированы 650 человек.

По словам губернатора области Василия Голубева, «по различным вопросам» обратились около 420 человек.

По словам губернатора, жильцы рассказывали, что в этом районе работали «черные риелторы», но «пока об этом говорить преждевременно». Тем не менее он заметил, что версию поджога власти отработают «самым серьезным образом». Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что возгорание бытовой техники из-за короткого замыкания рассматривается как предварительная версия.

В течение дня к тушению пожара привлекались 2 тыс. человек, 212 единиц техники, вертолеты МЧС и самолет-амфибия Бе-200. Ночью зону пожара будут охранять, чтобы избежать мародерства.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Ростов-на-Дону , ГУ МЧС , Пожар
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