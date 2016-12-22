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МЧС назвало угрожающей ситуацию на руднике «Мир»
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МЧС назвало угрожающей ситуацию на руднике «Мир»
Общество, 11:38
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МЧС назвало угрожающей ситуацию на руднике «Мир»
В МЧС заявили о возможном прорыве воды в горные выработки рудника «Мир», где до сих пор продолжаются поиски исчезнувших 4 августа шахтеров
Промышленные альпинисты во время поисково-спасательных работ на руднике «Мир». 6 августа 2017 года (Фото: Медиакомпания «Алмазный край» / РИА Новости)

Как сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России, в горных выработках рудника «Мир» в Якутии собралось настолько много воды, что существует опасность затопления насосных агрегатов, а также выхода из строя систем энергоснабжения и вентиляции. Ситуацию в ведомстве назвали угрожающей, отметив, что в этом случае ведение любых работ в подземных условиях в соответствии с федеральными нормами безопасности запрещено.

По словам представителя Санкт-Петербургского института проектирования шахт Евгения Степанова, чье мнение приводит МЧС, из-за специфических условий местности обстановка на руднике с каждым часом становится все сложнее. Есть «постоянная угроза внезапного обрушения воды сверху, из чаши карьера может одномоментно затопить участки, где работают люди», — подчеркнул Степанов.

В МЧС отметили, что на расширенном техническом совете представители Ростехнадзора, МЧС, МВД, ФСБ, Сибирского отделения Российской академии наук, проектных организаций приняли решение провести серию узконаправленных взрывов в чаше карьера для расширения пространства между карьером и рудником, что позволит произвести управляемый спуск воды.

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Между тем компания АЛРОСА опубликовала сообщение, из которого следует, что взрывные работы на руднике «Мир» не принесли результатов. Расширить проран между карьером и шахтой и таким образом управляемо спустить воду не удалось.

В компании подчеркнули, что на время взрывных работ весь персонал был выведен из шахты.

Алексей Марьин, брат пропавшего шахтера Дмитрия Марьина, заявил РБК, что спасатели «ничего не делают» с 19 августа. «Работы остановились в субботу. Они ничего не делают, не копают. Ждут, наверное, пока рудник затопит. Они, конечно, не говорят, что работы прекращены, но рудник-то затапливает», — сказал он.

Прорыв воды на руднике «Мир» произошел 4 августа. В момент аварии в шахте находился 151 человек. Из них удалось спасти 143 шахтера​. В настоящий момент ведутся поиски восьми без вести пропавших горняков.

Автор: Артем Филипенок, Сергей Витько.
Теги: АЛРОСА , ГУ МЧС , Мир
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