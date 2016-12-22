Суд арестовал бывшего директора «Гоголь-центра» по делу о хищении

Экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский арестован по делу о хищении порядка 200 млн руб., выделенных компании «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова. Он растратил деньги на спектакль «Сон в летнюю ночь», считает следствие

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Спектакль, которого не было

Пресненский суд Москвы арестовал на месяц бывшего директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского, который обвиняется в причастности к мошенничеству с госсубсидией в 200 млн руб., выделенной государством компании «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова. Такое решение в среду, 21 июня, приняла судья Татьяна Васюченко, передает корреспондент РБК из зала заседаний. Ущерб от мошенничества, которое вменяется Малобродскому, составляет 2,3 млн руб., уточнила Васюченко.

Малобродский был вызван на допрос как свидетель около полудня 19 июня; в 19:45 он был задержан в статусе подозреваемого, а на следующий день ему предъявили обвинение, рассказала на заседании адвокат Юлия Лахова. Часть субсидии, выделенной «Седьмой студии» от государства в рамках проекта «Платформа», должна была пойти на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Однако в действительности спектакль не был поставлен и деньги на него не расходовались, говорится в постановлении о привлечении Малобродского в качестве обвиняемого. «Это абсолютно не соответствует действительности. И это даже не требует доказательств, потому что существование такого спектакля — общеизвестный факт. Спектакль был выпущен и пользовался огромным успехом», — заметила адвокат Лахова.

Она попросила суд приобщить к материалам дела публикации о спектакле в прессе за 2012–2013 годы. Присутствовавший на заседании прокурор против приобщения рецензий возразил: «Сама по себе газетная заметка не подтверждает, что мероприятие проводилось. У нас в материалах есть показания контрагента, подрядчика, который прямо заявляет, что спектакль не ставился. Если бы защита приобщала видеозапись, то я бы не возражал», — обосновал свою позицию представитель надзорного органа. В ответ пришедшие на заседание коллеги и родные Малобродского громко рассмеялись, а судья пригрозила удалить их из зала.

«Спектакль проходил неоднократно, и его видели тысячи людей. Он ставился в больших, сложных декорациях. Я думаю, это имущество сохранно и его можно увидеть или потрогать руками. Что спектакля не было и что на него не были потрачены деньги, это, мягко говоря, не соответствует действительности», — заявил сам Малобродский.

«Я лично был на спектакле «Сон в летнюю ночь» и плакал в финале», — признался композитор Александр Маноцков, который по ходатайству адвоката выступил на заседании с характеристикой обвиняемого. Малобродского он назвал «профессионалом, который дороже всего ценит собственную репутацию».

Показания бывших коллег

Виновность Малобродского подтверждается «показаниями обвиняемых, подозреваемых и ряда свидетелей», заявил следователь Игорь Федутинов. Это в том числе гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, помощница Серебренникова Анна Шалашова, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и предприниматель Василий Синельников, через бизнес которого руководство «Седьмой студии», по данным следствия, вывело часть денег. Именно Синельников был поставщиком декораций для спектакля, уточнил Малобродский. «Мне не очень понятны мотивы показаний моих бывших коллег», — заметил режиссер. Ранее сообщалось, что «Гоголь-центр» закупал у Синельникова декорации на сумму в 2,7 млн руб.

Обвиняемый и его супруга имеют второе гражданство Израиля, поэтому экс-директор театра, оставшись на свободе, может скрыться, считает Федутинов. Кроме того, Малобродский уже пытался воздействовать на свидетелей, уговаривая их не давать показаний. Следствие «не исключило», что Малобродский «будет консультироваться с сотрудниками правоохранительных органов» по поводу того, как избежать ответственности.

«Между обыском и его вызовом на допрос прошел месяц, и в течение этого времени мой подзащитный ни разу не пытался уехать, хотя у него были возможности», — возразила адвокат Лахова. Она зачитала суду положительную характеристику Малобродскому от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, а также сообщила, что личное поручительство за обвиняемого готовы дать около десяти деятелей культуры, среди которых, например, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. Выступивший на заседании художественный руководитель театра «Студия театрального искусства» Сергей Женовач назвал Малобродского «одним из самых порядочных людей, которых я встречал».

Дело «Седьмой студии»

23 мая сотрудники СКР пришли с обыском в «Гоголь-центр», а также домой к Серебренникову, Апфельбаум и еще по более чем десяти адресам. Следственные действия оказались связаны с делом о мошенничестве, которое было заведено еще в 2015 году. По версии следствия, сотрудники «Седьмой студии» путем различных махинаций вывели и обналичили госсубсидию на поддержку современного искусства в 200 млн руб.

Сейчас в деле трое фигурантов: помимо Малобродского это бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бухгалтер Нина Масляева. По данным следствия, они вместе с неустановленными лицами изготовили фальшивую отчетность о работах на 1,2 млн руб., которые в действительности не проводились.

Масляева после задержания рассказала, что всего с 2014 года со счета «Седьмой студии» было выведено не менее 100 млн руб. в пользу фирм-однодневок. Показания на Масляеву дали в том числе Серебренников и Апфельбаум, утверждал представитель СКР. В свою очередь Масляева рассказала следствию, что в «Седьмой студии» была фиктивно трудоустроена ее дочь; ее зарплата обналичивалась и передавалась руководству компании, в том числе Серебренникову. ​В показаниях бухгалтера также упоминался ее знакомый Валерий Синельников: в том числе через его ИП выводились деньги, сообщало издание Republic.

Серебренников проходит по делу свидетелем. В его защиту выступила Гильдия театральных режиссеров. Актер Евгений Миронов и гендиректор Большого театра Владимир Урин передали президенту Владимиру Путину письма в защиту Серебренникова. Актиса Чулпан Хаматова зачитала в день обысков коллективное обращение театральных деятелей в поддержку режиссера, а актер Сергей Безруков задал Путину вопрос о Серебренникове во время прямой линии 15 июня.

Руководство страны решило отказаться от уголовного преследования Серебренникова, сообщил накануне телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к правительству и самому режиссеру. Изначально следствие планировало предъявить обвинение и Серебренникову, однако руководство СКР дало указание этого не делать. Это произошло после того, как за режиссера вступились высокопоставленные чиновники и политики, заявили собеседники «Дождя».