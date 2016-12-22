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Проголосовавшие против Мединского обосновали свою позицию
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Проголосовавшие против Мединского обосновали свою позицию
Общество, 18:28
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Проголосовавшие против Мединского обосновали свою позицию
Шесть членов президиума ВАК проголосовали за лишение Владимира Мединского степени доктора наук. Среди них единственные историки — Сергей Мироненко и Игорь Данилевский

Против сохранения докторской степени министра культуры Владимира Мединского проголосовали оба историка, входящие в президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) — научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко и руководитель Центра истории частной жизни и повседневности Института всеобщей истории Российской академии наук (РАН) Игорь Данилевский, рассказали РБК три источника, близких к ВАК, и подтвердил Мироненко.

Проголосовали «против» также декан экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Александр Аузан, завотделом языков народов России Института лингвистических исследований РАН Евгений Головко, замдиректора Института философии РАН Мария Федорова и доцент НИУ ВШЭ Игорь Муравьев, сообщили собеседники РБК. Аузан, Головко и Муравьев подтвердили РБК эту информацию.

Мироненко назвал решение президиума ВАК «ударом по науке». «Не могут такие диссертации защищаться, эта диссертация к науке не имеет никакого отношения. Поверьте, те, кто критикует Мединского, делают это не из-за содержания его политической работы, а именно из-за того, что есть определенные критерии, по которым должна быть написана докторская диссертация. Есть приемы исторического исследования — он об этом не имеет ни малейшего представления», — сказал РБК Мироненко. Он также выразил уверенность в том, что при рассмотрении аналогичной диссертации, которую написал бы не Мединский, а кто-то еще, решение президиума ВАК оказалось бы противоположным. Мироненко уточнил, что ему не известно о давлении государственных ведомств на своих коллег.

Головко объяснил свое решение доверием к коллегам из экспертного совета ВАК по истории. «В этом совете собраны сугубо профессиональные люди. В том числе люди, которые занимаются тем периодом, о котором диссертация [Мединского] написана. Я — филолог, а не историк. Но у меня нет никаких оснований не доверять своим коллегам. Если экспертный совет дает отрицательное заключение, что случается довольно редко, я им верю», — констатировал он.

Работа Мединского не может рассматриваться как работа по истории, обосновал свою позицию Аузан. «Главная идея работы о мифологизации тех или иных исторических фактов в тех или иных интересах представляет собой, на мой взгляд, предмет не исторических изысканий, а исследований, например, в области политологии, где докторская степень господину Мединскому присуждена», — пояснил он. Аузан подчеркнул, что не может осуждать коллег, которые голосовали по-другому, потому что большую роль в этом процессе играли общественное и властное давление и эмоции.

За сохранение Мединским степени проголосовали 14 человек. Четверо воздержались, среди них — завкафедрой МГУ им. М.В.Ломоносова Иван Тучков и директор Института лингвистических исследований РАН Николай Казанский, рассказали РБК два источника. 

Авторы: Полина Звездина, Мария Истомина.
При участии: Егор Губернаторов.
Теги: Владимир Мединский , ВАК , «Диссернет»
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