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«Киевэнерго» Ахметова пригрозила оставить столицу Украины без воды
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«Киевэнерго» Ахметова пригрозила оставить столицу Украины без воды
Общество, 14:21
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«Киевэнерго» Ахметова пригрозила оставить столицу Украины без воды
Городское предприятие «Киевводоканал» задолжало фирме Рината Ахметова более 50 млн грн. Приостановка подачи электроснабжения несет «экологическую угрозу» Киеву, утверждают в компании бизнесмена
Фото: Скакодуб Андрей / Украинское фото

Компания «Киевэнерго» бизнесмена Рината Ахметова пригрозила отключить «Киевводоканал» от электричества за долги. Об этом сообщается на сайте компании.

Долг городского предприятия компания Ахметова относит к задолженности государства по компенсации льгот и субсидий, которая составляет 141,5 млн грн. Долг только «Киевводоканала» — треть от этой задолженности 53,71 млн грн.

На Украине действует специальная Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Согласно позиции «Киевэнерго», НКРЕКП автоматически списывает средства госбюджета на оплату потребленной электроэнергии за счет льгот и субсидий в пользу госпредприятия «Энергорынок» — оператора оптового рынка электроэнергии. Например, в сентябре было списано 46 млн грн. Но эти деньги не доходят до «Киевэнерго», утверждают в компании, «средства со счетов компании автоматически списываются».

«В случае дальнейших неплатежей, «Киевэнерго» будет вынуждено отключить «Киевводоканал» за долги, что является критическим для столицы и может нести экологическую угрозу», — пригрозили в компании.

Всего потребители в украинской столице задолжали «Киевэнерго», по данным 1 октября, 1,012 млрд грн. Почти половину этой суммы — 491,4 млн грн — составляет долг предприятий жизнеобеспечения города (больше всего из них — 201,5 млн грн — должен «Киевский метрополитен»).

Фото: Украинское фото

Сами жители столицы Украины должны компании Ахметова 332,15 млн грн.

«Киевводоканал» отвечает за забор, подъем воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения, ее очистку и подачу питьевой воды потребителям в Киеве. На сетях госпредприятия находятся 13 тыс. пожарных гидрантов. В «Киевводоканале» работают около 7 тыс. человек. 

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Киев , Ринат Ахметов , Киевэнерго
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