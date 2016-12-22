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Госдума разрешила приставам без полиции задерживать за долги по алиментам
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Госдума разрешила приставам без полиции задерживать за долги по алиментам
Общество, 11:14
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Госдума разрешила приставам без полиции задерживать за долги по алиментам
Разработчики закона надеются, что новое правило позволит упростить привлечение злостных неплательщиков к ответственности, в том числе уголовной
Фото: Владимир Корнев / РИА Новости

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон, вносящий поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В соответствии с документом судебные приставы получат право самостоятельно задерживать и доставлять к месту составления протокола об административном правонарушении должников по алиментам.

Неуплата родителями алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей либо совершеннолетними взрослыми детьми на содержание нетрудоспособных родителей согласно КоАП наказывается административным арестом на срок до 15 суток, обязательными работами или штрафом до 20 тыс. руб.

Если после этого нерадивый алиментщик вновь перестанет платить, то его могут привлечь уже к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы сроком на один год.

Необходимость расширения прав приставов, которые непосредственно занимаются работой с лицами, уклоняющимися от уплаты алиментов, разработчики закона объясняли тем, что должники нередко не являются по вызовам, а доставлять их принудительно приставы не имеют права.

До сих пор проблема решалась за счет подключения полиции, однако это требует дополнительных расходов и усложняет процедуру привлечения к административной ответственности. А без этого должника, каким бы злостным он ни был, нельзя наказывать в уголовном порядке.

По словам главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, новый закон позволит «обеспечить принцип неотвратимости наказания и защитить права наиболее социально уязвимых категорий граждан».

Если судебным приставам разрешат задерживать неплательщиков алиментов, это не улучшит ситуацию по сокращению задолжности по алиментам, заявил РБК член адвокатской палаты города Москвы Иван Ларин.

«Непонятно, как будет проходить ловля правонарушителей: приставов у нас мало, нарушителей много. Надо либо расширять штат приставов, либо подключать другие правоохранительные органы», - считает он.

По мнению Ларина, эти меры не сократят задолжности по алиментам. «Если человек не платит алименты, ему их не с чего платить. Его привлекут к административной ответственности, и даже если к уголовной ответственности, у него от этого денег больше не появится», - пояснил он.

Минюст предложил запретить должникам водить автомобили
Политика

Ранее Минюст предлагал запретить лицам, имеющим задолженность по алиментам, регистрировать автомобили, сдавать экзамены по вождению и получать права.

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Алтухова.
Теги: Госдума , алименты
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