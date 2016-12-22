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Остановят вне постов: что разрешили делать сотрудникам ГИБДД
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Остановят вне постов: что разрешили делать сотрудникам ГИБДД
Общество, 00:32
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Остановят вне постов: что разрешили делать сотрудникам ГИБДД
20 октября вступает в силу новый административный регламент ГИБДД, устанавливающий правила поведения сотрудников Госавтоинспекции. Главные нововведения, содержащиеся в документе, — в обзоре РБК
Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

Новый регламент устанавливается приказом МВД №664. Этот же документ отменяет все положения предыдущей редакции, которая действовала с весны 2009 года. О работе над новым регламентом стало известно в марте 2017 года. Позднее в МВД заявили, что в новой версии будут введены нормы, которые обеспечат «надлежащий уровень защищенности граждан» и сведут к минимуму «возможные злоупотребления».

Одним из наиболее обсуждаемых положений нового регламента стала отмена приказа, запрещающего инспекторам останавливать автомобилистов вне стационарных постов. До настоящего времени сотрудникам Госавтоинспекции разрешалось останавливать транспортные средства за пределами постов только в случае нарушения правил или для оказания помощи.

Комментируя это положение, начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков заявил, что новый регламент не позволит сотрудникам Госавтоинспекции умышленно устраивать засады на дорогах. По его словам, в документе содержится требование, согласно которому патрульный автомобиль «должен быть четко и отчетливо виден участникам дорожного движения», а нарушить эту норму сотрудники ГИБДД могут только ради обеспечения безопасности — на скоростных или аварийных участках дороги, а также в местах «перелома рельефа».

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Остановка автомобиля

Новая редакция документа отменяет положение ст. 66 старого регламента, которая определяла, в каких местах инспектор имеет право остановить автомобиль.

Полностью это положение звучало так:

«Не допускается останавливать транспортные средства на участках дорог, где их остановка запрещена правилами дорожного движения, за исключением случаев, когда такая остановка связана с необходимостью пресечения преступления, административного правонарушения, осуществления распорядительно-регулировочных действий, предотвращения реальной угрозы причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу участников дорожного движения, а также случаев обозначения места остановки патрульным автомобилем с включенными специальными световыми сигналами, другими средствами регулирования и организации дорожного движения».

Теперь оно перестает действовать. Александр Быков пояснял «РИА Новости», что это связано с сокращением количества постов ДПС, которое за последние годы уменьшилось втрое.

МВД разрешило останавливать автомобилистов вне стационарных постов

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Засады на дорогах

Ст. 63 нового регламента запрещает устраивать «засады»: размещение патрульного автомобиля «должно осуществляться таким образом, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения и имелась возможность своевременного пресечения правонарушения». Однако эта же норма описывает ситуации, при которых этим правилом можно пренебречь:

«В целях обеспечения надзора за дорожным движением на аварийно опасных участках дороги, а также в случаях осуществления надзора за дорожным движением с использованием средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети. Действия сотрудников, влекущие умышленное создание помех для распознавания участниками дорожного движения специальной цветографической схемы, устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов патрульного автомобиля, не допускаются».

В ГИБДД пообещали не устраивать засады на дорогах

Поведение инспекторов и водителей

Сразу 25 статей нового регламента (всего их 344) касаются того, как именно должен себя вести инспектор Госавтоинспекции при общении с водителями. «При обращении к участнику дорожного движения сотрудник обязан представиться, назвав свою должность, звание и фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения», — говорится в тексте регламента.

В документе отдельно прописано, что водитель обязан отдать свои документы инспектору, если он это требует, — использовать любые ухищрения, чтобы сотрудник ГИБДД не смог их забрать к себе в машину, теперь запрещено.

«С документами граждан при проверке необходимо обращаться аккуратно, не делать в них каких-либо отметок в непредусмотренных для этого местах. Если документ передается вместе с деньгами, ценными бумагами, какими-либо предметами, необходимо вернуть документ гражданину и предложить владельцу передать документ без денег, ценных бумаг и предметов. Документы, передаваемые участниками дорожного движения для проверки, принимаются сотрудниками без обложек и без удерживающих устройств».

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ст. 44 установлены ограничения для сотрудников ГИБДД, которые призваны сделать их общение с водителями более культурным. Новый регламент указывает инспекторам воздерживаться от следующего:

  • любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
  • грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
  • оскорбительных выражений или реплик;
  • действий, провоцирующих противоправное поведение.

Обращение с трезвыми водителями

Еще одно нововведение содержится в ст. 244 нового регламента: согласно этой статье, инспектор будет обязан доставить к автомобилю водителя, который успешно прошел медицинское освидетельствование. Полностью норма звучит так:

«В случае если освидетельствование на состояние опьянения осуществляется на ближайшем стационарном посту, в ином помещении органа внутренних дел, при отрицательном результате освидетельствования на состояние опьянения и отсутствии оснований для направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лицо препровождается к месту отстранения от управления транспортным средством либо к месту нахождения его транспортного средства».

Камеры в зонах ремонта

Из нового регламента исключается положение ст. 53 из прежней редакции документа, которая запрещала использовать камеры автоматической фиксации нарушений в зонах ремонтных работ. Полностью его текст звучал так:

«При установлении факта или получении информации о неисправности, неправильной установке технических средств организации дорожного движения, нарушении правил проведения ремонтно-строительных работ на дорогах, создающих угрозу безопасности дорожного движения, принимаются возможные меры к устранению недостатков, а в случае невозможности — обеспечивается передача соответствующей информации в дежурную часть и осуществляются необходимые распорядительно-регулировочные действия до их устранения или получения дополнительных указаний дежурного».

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Оформление справок о ДТП

Еще одно важное положение, которое не попало в новую редакцию регламента, — это норма о том, что сотрудники ГИБДД должны выдавать справки об авариях, которые требуются при последующем обращении в страховые компании. Таким образом, с них снимается обязанность по «оформлению отдельных материалов по факту дорожно-транспортного происшествия (написание рапорта, получение объяснений, другие действия) и выдаче справок участникам дорожно-транспортного происшествия осуществляется сотрудником».

В ГИБДД считают, что необходимость в оформлении справок исчезла, поскольку все нужные для страховых компаний сведения содержатся в протоколе и постановлении по делу об административном правонарушении, а отмена этого положения ускорит процедуру оформления ДТП и избавит инспекторов от непрофильной деятельности.

Автор: Артем Солодков.
Теги: ГИБДД , ПДД
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