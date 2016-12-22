Синоптики пообещали москвичам продолжительное бабье лето

Москвичей ждет теплая и солнечная погода до конца сентября, считают синоптики. Ночью будет довольно прохладно, однако при этом можно будет увидеть звезды на небе, отметил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Аномально теплая сентябрьская погода установится над Московским регионом до конца сентября, заявил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, специалисты Гидрометцентра провели расчеты и установили, что есть «очень большая вероятность» того, что до конца месяца над европейской территорией России будут властвовать антициклоны.

«Это бывает крайне редко», — подчеркнул Вильфанд. По его словам, это также означает, что погода преимущественно будет солнечной, с температурой на 3–5 градусов выше нормы​. «Такое продолжительное бабье лето, теплая погода», — сказал он.

Дневные температуры сентября будут держаться в районе 15–19 градусов, а уже в ближайшие выходные столбики термометров в Москве и области могут подняться до 21 градуса.

По его словам, осадков специалисты Гидрометцентра также не ожидают ни в дневное, ни в ночное время. При этом в ночное время температура будет осенней — 8–10 градусов, однако на небе будут видны звезды.

«И такой тип погоды прогнозируется в течение ближайших десяти дней», — отметил метеоролог.​

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила РБК, что в четверг, 21 сентября, в центральной части России температура воздуха достигнет 17–19 градусов, однако местами все же может наблюдаться «умеренный ветер» и даже может пойти небольшой дождь. «[Но] преимущественно без осадков. Над нами находятся очень теплые воздушные массы», — пояснила она.

Ранее о том, что бабье лето придет в Москву во вторник, 19 сентября, и продлится до 25 числа, также сообщали синоптики Росгидометцентра.