Стали известны имена попавших в ДТП с командующим ВДВ военных

РБК стали известны имена еще трех военнослужащих, которые находились в машине с командующим Воздушно-десантными войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым во время ДТП в Мурманской области

Андрей Сердюков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В дорожно-транспортном происшествии в Мурманской области, после которого с травмами был госпитализирован командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков, пострадали еще трое военнослужащих: генерал-майор, полковник и старшина-контрактник. Об этом РБК стало известно из документов о ДТП, поступивших в распоряжение редакции.

​С травмами средней тяжести в госпиталь в Североморске после ДТП был доставлен генерал-майор Владимир Кочетов, который находился в одном автомобиле с командующим. Еще одним пассажиром этой машины был полковник Олег Смыковский, которого также доставили в госпиталь с множественными ушибами и ссадинами. Старшина Андрей Батаев получил травмы средней тяжести и также госпитализирован в Североморск.

Машиной Volkswagen Caravelle, в которой находились военные, управлял водитель из состава гражданского персонала МО со стажем вождения с 1998 года. Как указано в документе, предрейсовый осмотр показал, что водитель был трезв. В числе пострадавших водитель Volkswagen в документе не указан.

Видео: murman.tv

Микроавтобус военных, следовавший в составе кортежа, столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos, водитель которого в результате погиб. Еще одна пассажирка этой машины получила травмы средней тяжести, ее госпитализировали в Мурманскую областную клиническую больницу. Двое мужчин, также находившихся в Chevrolet, получили ушибы и были обслужены амбулаторно, говорится в документе.

ДТП произошло 15 сентября на автомобильной дороге в Кольском районе Мурманской области