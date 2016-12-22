Skytrax назвала 100 лучших авиакомпаний мира

Qatar Airways возглавила рейтинг 100 лучших компаний World Airline Awards 2017, составленный на основе исследования Skytrax. «Аэрофлот» занял 30-е место, S7 впервые за три года вновь вошла в список

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Лучшей авиакомпанией мира в 2017 году признана Qatar Airways, по версии британской консалтинговой компании Skytrax. Премия была вручена на Парижском авиасалоне 20 июня. В прошлом году Qatar Airways занимала второе место в списке 100 лучших авиакомпаний.

На втором месте оказалась авиакомпания Singapore Airlines, за ней следуют японская ANA (All Nippon Airways), перевозчик ОАЭ Emirates, а также авиакомпания Гонконга Cathay Pacific. В десятку также входят тайваньская EVA Air (шестое место), немецкая Lufthansa (седьмое место), а также Garuda Indonesia, базирующаяся в Индонезии (десятое место), и другие компании.

«Аэрофлот» занимает 30-ю позицию в рейтинге 100 лучших авиакомпаний. В прошлом году российский перевозчик занимал 40-е место. Еще одна российская компания — S7 Airlines заняла 95-е место в списке, улучшив свои показатели на 9 пунктов.

Кроме того, Skytrax включила «Аэрофлот» в число десяти лучших европейских авиакомпаний, российский перевозчик занимает девятое место. Первое место в этом рейтинге у Lufthansa, за ней следуют Turkish Airlines и Swiss. В рейтинге десяти лучших восточноевропейских компаний «Аэрофлот» занимает первую позицию, третье место у S7 Airlines.

Исследование проводилось в период с августа 2016 года по май 2017-го. В нем приняли участие 19,87 млн человек, которые выделяли лидеров среди 320 авиакомпаний. Им предстояло оценить сайт авиакомпании, эффективность работы персонала, салон самолета и услуги на борту, а также ответить на другие вопросы. Skytrax уточняет, что во время подготовки рейтинга были опрошены клиенты из 105 стран.