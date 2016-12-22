Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,93 59,30 EUR Нал. 66,86 66,04 USD Бирж. 59,58 +1,14 EUR Бирж. 66,26 +1,08 USD ЦБ. 58,58 +0,62 EUR ЦБ. 65,32 +0,46 EUR/USD 1,11 -0,00 ММВБ 1855,71 +0,32% РТС 981,03 -1,73% Brent 45,84 -2,07% DJIA 21511,86 -0,08% Nasdaq 6212,13 -0,43% FTSE 7472,71 -0,68%
Skytrax назвала 100 лучших авиакомпаний мира
Лента новостей
«Зенит» предложил зарплату в €5 млн футболисту «Ромы» 19:59, Спорт «Татнефть» объяснила просьбу изъять за долги здание посольства Украины 19:58, Деньги Банки для миллионеров: где хранить деньги состоятельным россиянам 19:51, Деньги Показанное Путиным видео об атаке ВКС России назвали съемкой военных США 19:50, Политика  «Газпром» вложит 100 млрд руб. в газификацию Киргизии 19:41, Экономика Путин попросил Сечина направить 50% прибыли «Роснефти» на дивиденды 19:39, Бизнес Фонд черного дня: почему Минфин хочет объединить бюджетные заначки 19:18, Мнение Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Мыльников 19:17, Спорт Skytrax назвала 100 лучших авиакомпаний мира 19:04, Общество Трамп встретился с Порошенко сразу после ввода новых санкций США 19:00, Политика Мосгорсуд признал законным лишение Багдасарян водительских прав 18:56, Общество Хирург назвал себя «гонцом генералиссимуса» в ответ на новые санкции США 18:47, Политика Министр экономики Крыма ответил на введенные против него санкции США 18:35, Политика Украина призвала США ввести санкции против участников «Северного потока» 18:21, Политика МЧС привлекло беспилотники к поиску пропавших на Ладожском озере детей 18:15, Общество «Наполи» включил в список летних трансферов игрока сборной России 18:03, Спорт Владимир Путин встретится с детьми в «Артеке» 18:02, Политика «Татнефть» потребовала передать ей за долги особняк посольства Украины 18:02, Бизнес В Сбербанке рассказали о новом виде хищений из банкоматов 17:59, Финансы Международная коалиция сбила сирийский дрон 17:51, Политика Сбербанк осенью пообещал перевозить беспилотниками по 50 кг наличных 17:49, Бизнес Строительство магистрали стоимостью свыше 1 трлн руб. отложат на 2035 год 17:46, Общество Фильм Оливера Стоуна о Путине москвичи посмотрели хуже фильма Соловьева 17:35, Технологии и медиа США ввели санкции против главы ЧВК «Вагнер» и структур Пригожина 17:35, Политика Глава ВТБ рассказал о недоверии к биткоину 17:35, Финансы Стагнация доходности: где в июне найти самый выгодный валютный депозит 17:30, Деньги Россияне смогут жаловаться прокурору через портал госуслуг 17:26, Общество Глава «Черкизово» — РБК: потребление мяса в России на очень низком уровне 17:22, Интервью
Skytrax назвала 100 лучших авиакомпаний мира
Общество, 19:04
0
Skytrax назвала 100 лучших авиакомпаний мира
Qatar Airways возглавила рейтинг 100 лучших компаний World Airline Awards 2017, составленный на основе исследования Skytrax. «Аэрофлот» занял 30-е место, S7 впервые за три года вновь вошла в список
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Лучшей авиакомпанией мира в 2017 году признана Qatar Airways, по версии британской консалтинговой компании Skytrax. Премия была вручена на Парижском авиасалоне 20 июня. В прошлом году Qatar Airways занимала второе место в списке 100 лучших авиакомпаний.

На втором месте оказалась авиакомпания Singapore Airlines, за ней следуют японская ANA (All Nippon Airways), перевозчик ОАЭ Emirates, а также авиакомпания Гонконга Cathay Pacific. В десятку также входят тайваньская EVA Air (шестое место), немецкая Lufthansa (седьмое место), а также Garuda Indonesia, базирующаяся в Индонезии (десятое место), и другие компании.

«Аэрофлот» занимает 30-ю позицию в рейтинге 100 лучших авиакомпаний. В прошлом году российский перевозчик занимал 40-е место. Еще одна российская компания — S7 Airlines заняла 95-е место в списке, улучшив свои показатели на 9 пунктов.

Кроме того, Skytrax включила «Аэрофлот» в число десяти лучших европейских авиакомпаний, российский перевозчик занимает девятое место. Первое место в этом рейтинге у Lufthansa, за ней следуют Turkish Airlines и Swiss. В рейтинге десяти лучших восточноевропейских компаний «Аэрофлот» занимает первую позицию, третье место у S7 Airlines.

Исследование проводилось в период с августа 2016 года по май 2017-го. В нем приняли участие 19,87 млн человек, которые выделяли лидеров среди 320 авиакомпаний. Им предстояло оценить сайт авиакомпании, эффективность работы персонала, салон самолета и услуги на борту, а также ответить на другие вопросы. Skytrax уточняет, что во время подготовки рейтинга были опрошены клиенты из 105 стран.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: авиакомпании , рейтинг , Skytrax
Главное
Москва заявила о «провокационном развороте» самолетов США над Балтикой Политика
Материалы по теме
Skytrax назвал лучшие авиакомпании мира Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку