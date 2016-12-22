В мае 2018 года у россиян будет двухдневная рабочая неделя

Министерство труда и социальной защиты вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2018 году. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и внести предложения по нему можно до 3 июля 2017 года.
Предложенный Минтрудом график предусматривает перенос одного выходного дня с 7 января (в 2018 году Рождество выпадет на воскресенье) на среду, 2 мая, а выходного дня с субботы, 28 апреля, — на понедельник, 30 апреля.
В случае утверждения графика первая рабочая неделя мая сократится до двух дней — отдыхать россияне будут с 29 апреля по 2 мая и 5, 6 мая, а работать только 3, 4 мая. Те, кому удастся взять на эти два дня отгулы, смогут получить полноценный восьмидневный отпуск.
Десятидневные каникулы, согласно графику Минтруда, ждут россиян во время новогодних праздников — с 30 декабря по 8 января 2018 года.
Кроме того, благодаря переносам выходных дней с 6 января и 9 июня на 9 марта и 11 июня появятся четырехдневные каникулы с 8 по 11 марта и трехдневные каникулы с 10 по 12 июня.
«Перенос дней отдыха предлагается в целях рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан Российской Федерации по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенний и летний периоды», — говорится в пояснительной записке Минтруда.
Благодаря действующему в России законодательству на три дня оторваться от работы россияне смогут также в феврале (с 23-го по 25-е) и ноябре (с 3-го по 5-е) 2018-го.