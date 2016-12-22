Самый западный город России остался без света

В результате проблем на подстанции без света остался самый западный город России – Балтийск. Местные власти говорят, что причиной инцидента стал пожар

Город Балтийск в Калининградской области лишился электроэнергии из-за технологического нарушения на электроподстанции, принадлежащей «Оборонэнерго», рассказала РБК глава дирекции по связям с общественностью компании «Янтарьэнерго» (обеспечивает светом Калининградскую область) Анастасия Вольнова.

«В Балтийске в 18:38 по местному времени произошло технологическое нарушение на подстанции «Балтийск», которая относится к военным. Выясняется причину нарушения. Подстанция принадлежит «Оборонэнерго» и она питает весь город Балтийск, но мы готовы оказать помощь энергетикам», — рассказала Вольнова.

Издание «Новый Калининград» указывает, что помимо Балтийска была также обесточены поселки на Балтийской косе, однако там спустя некоторое время электроснабжение восстановили.

Глава Балтийского городского округа Сергей Мельников заявил изданию «Комсомольская правда в Калининграде», что причиной аварии на электроподстанции стал пожар. Он указал, что помимо света в городе также нет воды и отопления. По его словам, в городе был создан оперативный штаб по ликвидации аварии.

В Балтийске находится база Балтийского флота России.