ВЦИОМ рассказал о негативном отношении большинства россиян к Собчак

95% респондентов хорошо знают или что-то слышали о телеведущей Ксении Собчак, заявившей о своих президентских амбициях, но 60% опрошенных скорее отрицательно относятся к ней, сообщил ВЦИОМ

Ксения Собчак (Фото: Алексей Абанин / «Коммерсантъ»)

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опросов о том, насколько россияне знают и как оценивают Ксению Собчак. Согласно опросам 2015 года, которые не публиковались ВЦИОМ (есть​ у РБК), хорошо знают ее 72% респондентов, еще 23% что-то слышали о телеведущей. Узнаваемость Собчак растет: в 2012 году всего 57% хорошо знали ее.

Несмотря на популярность, журналистка вызывает в первую очередь негативные эмоции у респондентов: 60% относятся к ней скорее отрицательно и всего 21% скорее положительно (пропорция несильно менялась с 2012 года).

Социологи также изучили знакомство россиян с понятием «несистемная оппозиция»: всего 12% в 2016 году смогли привести те или иные ассоциации с этим выражением.

Ксению Собчак к несистемной оппозиции причислили всего 4%, что составляет менее 1% респондентов по всей выборке. Навального к несистемной оппозиции отнесли 15% респондентов, Касьянова — 10%, далее после Собчак идет лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский с 3%.

Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проведены в 2012–2016 годах. Опросы проведены в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России. Объем выборки — 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

О планах выдвижения своей кандидатуры Собчак сообщила 18 октября в письме, отправленном в газету «Ведомости». «Уже много лет назад власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак в вашем бюллетене — это и есть графа «Против всех», — объясняет она свой шаг.

«Известность Ксении Собчак высока, но отношение россиян к ней носит выраженно отрицательный характер. В этом смысле она действительно кандидат против всех или как минимум не для всех», — отметили во ВЦИОМ.