В Москве совершили покушение на бизнес-партнера Марины Сечиной

В Москве ранили бизнесмена Алима Дадуева, который является бизнес-партнером экс- жены главы «Роснефти» Марины Сечиной.

Фото: Никита Попов / РБК

На юго-западе Москвы ранен предприниматель Алим Дадуев, сообщил РБК источник в правоохранительных органах столицы. Информацию об этом подтвердил и источник РБК в ГУ МВД по Москве.

По словам одного из собеседников, покушение было совершено на проспекте Вернадского. Неизвестные выстрелили в предпринимателя, когда он находился в своем автомобиле Toyota. Дадуева с ранением в грудь госпитализировали в институт имени Склифосовского.

«Дадуев находился на заднем сидении легкобронированного автомобиля Toyota Land Cruiser. Неизвестный произвел в Дадуева три выстрела через окно, после чего скрылся», — сказал собеседник в ГУ МВД по Москве.

Управление Следственного комитета по Москве в свою очередь сообщает о возбуждении уголовного дела по факту инцидента на проспекте Вернадского. Дело заведено по статье «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия». По версии следствия, днем 19 сентября вблизи жилых домов по проспекту Вернадского, неизвестные произвели не менее двух выстрелов в мужчину, находящегося в автомобиле марки Toyota, после чего скрылись. Имени потерпевшего СКР не называет.

Алим Дадуев наряду с Мариной Сечиной, экс-супругой главы «Роснефти», является одним из совладельцев Мосуралбанка, следует из информации (.pdf) о владельцах данной кредитной организации, опубликованной на сайте ЦБ,

В конце прошлой недели, 16 сентября, сообщалось о перестрелке в санатории «Каширские роднички», связанном с Мариной Сечиной. Об инциденте РБК рассказала Татьяна Романова, представившаяся исполнительным директором «Каширских родничков». Он рассказала, что на территорию санатория зашли 70 человек «при поддержке сотрудников ЧОП «Русь» во главе с бывшим директором санатория Борисом Гузеевым, была открыта стрельба по службе безопасности санатория». В результате стрельбы пострадали, по словам Романовой, шесть человек.

При этом Алим Дадуев по документам санатория «Каширские роднички», с которыми ознакомился РБК, проходил как помощник гендиректора санатория Татьяны Романовой. На вопрос корреспондента РБК, остается ли Алим Дадуев ее помощником, Романова отказалась отвечать и добавила, что не готова комментировать покушение на него. По информации, которую РБК получил от другой стороны — Бориса Гузеева, Алим Дадуев «сотрудничает» с Татьяной Романовой.​

Как писал РБК, конфликтующими сторонами в деле «Каширских Родничков» являются структуры, связанные с Мариной Сечиной (ее интересы представляет Татьяна Романова), и ее бывшие партнеры в региональных энергосбытовых компаниях и Мосуралбанке — Эльдар Османов и Юрий Шульгин (их интересы представляет Борис Гузеев, который, по данным СПАРК, указан как действующий гендиректор санатория «Каширские Роднички»). На вопрос, почему в базе СПАРК директором числится Гузеев, Романова ответила РБК словами: «меня переизбрали».

Поводом для конфликта стало решение собрания участников ООО «Каширские роднички» от 12 июля. Во время него было принято решение поменять руководство санатория с Гузеева на Романову. Позже стало известно, что стрельба в санатории стала второй за месяц. Так, 14 июля в «Каширских родничках» также «была стрельба и драка», заявляла РБК сотрудница санатория на условиях анонимности. Жители СНТ «Малое Кропотово» подтвердили информацию о стрельбе. За «забором идет стрельба, камни летают», рассказал житель, добавив, что «нас не трогают».