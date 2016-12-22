Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях «Запад-2017»

Инцидент с непроизвольным сходом ракеты вертолета Ка-52 на учениях «Запад-2017» произошел 16 сентября, говорит источник РБК, близкий к Минобороны

Фото: РБК

В распоряжении РБК оказалось новое видео инцидента со сходом ракеты с вертолета Ка-52 на учениях «Запад-2017». Инцидент, по словам источника РБК, близкого к Минобороны, произошел 16 сентября.

По данным собеседника РБК, пострадали три человека. «Они не гражданские», — сказал источник.

Видео: РБК

Ранее Минобороны заявило, что на видео, распространенном до этого, «зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей».

Минобороны подтвердило, что вертолет случайно выпустил ракету по парковке автомобилей. «Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, поступившем в РБК.

Про то, что инцидент произошел 16 сентября, писала независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

Первым о том, что во время учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» в Ленинградской области вертолет Ка-52 из-за сбоя ударил ракетой по зрителям, сообщило издание 66.ru, опубликовал видео инцидента. Издание не располагало точное информацией о том, когда произошел инцидент. Источник 66.ru говорил, что из-за большого разлета осколков «два человека получили тяжелые травмы», которые, «скорее всего, журналисты».

В Минобороны в ответ назвали сообщения о том, что при инциденте было «большое количество тяжелораненых» назвали «намеренной провокацией или чей-то персональной глупостью».