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Силовики обнаружили в Брюсселе источник «телефонных атак» на Россию
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Силовики обнаружили в Брюсселе источник «телефонных атак» на Россию
Атаки хакеров, 13:30
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Силовики обнаружили в Брюсселе источник «телефонных атак» на Россию
За атаками телефонных террористов на объекты коммерческой и социальной инфраструктуры в России может стоять международная хакерская группировка, рассказали источники РБК. Звонки выполнялись из Брюсселя
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

О том, что за массовыми звонками о заложенных бомбах в регионах и Москве может стоять международная хакерская группировка, рассказал РБК источник в МВД и подтвердил собеседник, который присутствовал на закрытом межведомственном совещании на тему телефонного терроризма. В совещании, как уточнил собеседник РБК, участвовали сотрудники МВД и ФСБ. Последние расследуют уголовное дело по ст. 207 УК России (телефонный терроризм), возбужденное по факту массовых звонков о минировании административных и коммерческих объектов в России.

Силовики рассматривают версию о том, что участники неизвестной международной хакерской группировки написали специальную программу, позволяющую формировать поток телефонных звонков на выбранные «кустовым способом» адреса объектов инфраструктуры, для звонков использовалась IP-телефония, рассказали источник в МВД и участник закрытого совещания.

По словам участника совещания, силовики установили, что сообщения о минировании школ в Москве в течение 15 минут сопровождались 18 звонками на пульт скорой помощи. «Эти звонки были идентифицированы как звонки, выполненные из Брюсселя», — добавил источник из МВД. Ранее источник РБК, близкий к ФСБ, рассказывал, что силовики рассматривают версию о том, что источник массовых звонков посредством IP-телефонии находится на Украине.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
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Сейчас создана межведомственная рабочая группа, которая разрабатывает программное обеспечение, способное противостоять хакерским атакам. «Целью данных атак является последующее прямое обогащение хакерской группировки, представители которой будут требовать за прекращение атак крупные суммы денег», — рассказал собеседник, присутствовавший на закрытом совещании.

Откуда эвакуируют

Во вторник, 19 сентября, в Москве продолжилась эвакуация людей из административных зданий. Звонки о минировании поступили по девяти адресам, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве: эвакуировали управу района Таганский на улице Воронцовская, здание префектуры Центрального административного округа Москвы на улице Новая Басманная, управу района Богородское на улице Краснобогатырская, управу района Кузьминки на улице Юных Ленинцев, управу района Нагорный на улице Болотниковская, управу района Новогиреево на Зеленом проспекте, управу района Солнцево на улице Богданова, управу района Лефортово на проезде Завода «Серп и молот» и управу района Внуково в одноименном поселке Новой Москвы.

Раннее РБК сообщал, что ущерб от эвакуации из-за массовых звонков о «минировании» административных объектов, школ и торговых центров по всей России с 10 по 17 сентября составил 300 млн руб., подсчитали в МВД. Сумму ущерба, как и саму тему анонимных угроз о заложенных бомбах, обсуждали в понедельник, 18 сентября, на закрытом совещании в МВД, рассказывал РБК источник в ведомстве и подтвердил другой собеседник в министерстве. Последний отметил, что в оценку ущерба в первую очередь вошли мероприятия по эвакуации людей из общественных зданий. РБК не получил ответа от МВД на вопрос, что обсуждалось на совещании и какие мероприятия учитывались при подсчете ущерба.

Из-за массовых сообщений о «минировании» и эвакуации столичные торговые центры и их арендаторы за несколько часов простоя могли потерять сотни тысяч долларов, ранее подсчитали опрошенные РБК эксперты. В случае эвакуации торгового центра потери несут сами ретейлеры, рассказывал РБК генеральный директор компании «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Например, исходя из выручки ТРЦ «Афимолл Сити» по итогам первого полугодия 2017 года ($39,8 млн) и того факта, что арендаторы ТЦ обычно платят собственнику в среднем около 10% от собственной выручки (расчет Ванчугова), один час простоя этого ТЦ обходится в среднем в $183 тыс., подсчитал РБК.


«Афимолл» характеризуется высоким дневным потоком посетителей, тогда как дневная выручка среднего торгового центра в Москве может быть примерно в два раза меньше, говорила РБК директор по развитию департамента управления недвижимостью Colliers International Елена Розанова. «Средняя дневная выручка успешного торгового центра арендопригодной площадью около 100 тыс. кв. м — от $5 тыс. до 15 тыс. в час», — рассказал директор департамента торговой недвижимости агентства Knight Frank Александр Обуховский.

Таким образом, по подсчетам РБК, все арендаторы такого ТЦ могут терять от $50 тыс. до 150 тыс. в час. «Арендаторы теряют де-факто полдня-день в оборотах, — сообщил независимый эксперт Петр Исаев. — Все зависит от конкретного комплекса, но в среднем для ТЦ площадью 50 тыс. кв. м дневной оборот должен быть 30–35 млн руб. ($520–607 тыс. по курсу ЦБ)».

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: угрозы взрыва , телефонные звонки , интернет-телефония
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