Ходок Николай Иванов погиб на юго-востоке Москвы

В Москве от ножевого ранения погиб спортсмен-ходок Николай Иванов. Он был ранен ночью и умер в больнице

Николай Иванов (Фото: со страницы SBORBEG Вконтакте)

Спортсмен-ходок 23-летний Николай Иванов умер после полученного ножевого ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ответ на запрос РБК о гибели спортсмена в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что информацию о ножевом ранении на улице Генерала Кузнецова в полиции получили 15 сентября в 01:00 мск.

«Прибывшими сотрудниками полиции был обнаружен гражданин, который был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных ранений скончался», — пояснили в пресс-службе ведомства. В МВД не назвали имени погибшего.

Тренер легкоатлета Сергей Осипов рассказал Р-СПОРТ, что спортсмен был ранен, защищая девушку. «Николай прогуливался со своими двумя друзьями. К девчонке приставал какой-то парень, она кричала «Помогите!». Николай вступился, а тот парень снизу доверху живот ножом распорол ему. Николай умер в скорой», — рассказал Осипов.

23-летний Иванов выступал за Москву и Костромскую область, за свою карьеру он занимал призовые местах на юниорских и юношеских соревнованиях.

Позднее источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый в убийстве Иванова был задержан и дал признательные показания. Им оказался мужчина 1992 года, приехавший в Москву из Чечни. «Он полностью признался в содеянном», — сказал источник агентства. Уголовное дело было переквалифицировано по статье об убийстве.