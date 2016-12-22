Автомобиль намеренно врезался в фургон полиции на Елисейских Полях

Автомобиль намеренно врезался в полицейский грузовик на Елисейских Полях в Париже. В машине нашли газовый баллон и оружие. Водитель в результате инцидента скончался

Елисейские поля. 19 июня 2017 года (Фото: Matthieu Alexandre / AP)

Автомобиль, из-за которого полиция начала спецоперацию на Елисейских Полях, намеренно врезался в полицейский фургон, сообщает BFMTV.

Расследованием инцидента займется антитеррористический департамент парижской прокуратуры. Водитель находился в машине один, позже его задержали. BFMTV со ссылкой на источники сообщает, что этот человек был известен спецслужбам. В его автомобиле нашли газовый баллон, большое количество оружия, в том числе автомат Калашникова.

По словам очевидцев, байкер помогал при задержании мужчины. После инцидента автомобиль загорелся. Часть сотрудников полиции пытались извлечь водителя из горящего автотранспорта, другие тушили машину.

Полицейские начали спецоперацию в районе Елисейских Полей днем 19 июня. Станция метро Champs-Élysées-Clemenceau, прилегающая к проспекту, временно закрыта. Сотрудники правоохранительных органов просили горожан и туристов обходить стороной место происшествия.

Полицейские сообщают, что ситуация находится под контролем. Пострадавших, за исключением водителя, нет, сообщает Би-би-си. При этом водитель, который был вооружен, получил серьезные травмы. Associated Press со ссылкой на источники в полиции передает, что водитель, вероятно, скончался. Эту же информацию подтверждает и представитель пресс-службы МВД Франции.

Теракты с использованием транспортных средств Террористические атаки с использованием транспортных средств регулярно происходят в Израиле. Два громких случая было в Иерусалиме в 2008 году. Тогда в одной из атак использовался бульдозер, который протаранил несколько машин и автобусов. В результате этого теракта погибли три человека, десятки пострадали. Применение транспортных средств в качестве орудия терроризма на Ближнем Востоке особенно участилось с 2014 года. 22 мая 2014 года в столице Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая Урумчи два внедорожника, прорвав заграждения, въехали в толпу на рынке, после чего из автомобилей в скопление людей были брошены взрывные устройства. В результате теракта погибли 39 человек, более 90 были госпитализированы. 22 октября 2014 года в Израиле террорист на автомобиле въехал в толпу на остановке, в результате чего погиб ребенок, еще три человека пострадали. 6 марта 2015 года террорист въехал на автомобиле в толпу полицейских около остановки трамвая в Иерусалиме, после чего вышел из автомобиля и напал на них с металлическим прутом и ножом. Пострадали пять человек. 20 июня 2015 года в австрийском городе Грац водитель въехал в толпу людей, погибли три человека, более 30 пострадали. Протаранив толпу, водитель вышел из машины и стал нападать с ножом на прохожих. Сообщалось, что виновный в инциденте австриец боснийского происхождения был задержан, однако, по информации полиции, нападение не было терактом, а было вызвано проблемами с психикой у водителя. 14 июля 2016 года на набережной в Ницце, где на салют по случаю празднования Дня взятия Бастилии собралось множество людей, грузовик на скорости 60–70 км/ч врезался в толпу и проехал около двух км по зигзагообразной траектории. Водителя в конце концов застрелили сотрудники полиции. В результате теракта погибли 86 человек, более 300 получили ранения. Ответственность за теракт взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство». 19 декабря 2016 года грузовик с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в Берлине. Он проехал по территории около 80 м, в результате чего погибли 12 человек, еще 48 пострадали. В кабине находился пассажир, который погиб. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний гражданин Туниса, который управлял автомобилем, позднее был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с группировкой «Исламское государство». За первые месяцы 2017 года в Израиле произошло шесть терактов с использованием транспортных средств. Чаще всего в таких случаях работники правоохранительных органов сразу же открывают огонь на поражение, что позволяет избежать большого числа жертв. 22 марта 2017 года мужчина на внедорожнике сбил несколько человек на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого он въехал в ограду британского парламента и попытался проникнуть на его территорию. Один из полицейских попытался остановить преступника, однако в ходе борьбы получил смертельное ножевое ранение. Нападавший был застрелен другим полицейским. За рулем машины находился 52-летний британец Халид Масуд. В результате происшествия погибли четыре человека, еще более 50 — получили ранения.​ В полиции Лондона заявили, что, по их версии, нападавший мужчина действовал в одиночку. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГ. 7 апреля в Стокгольме грузовик на большой скорости врезался в толпу пешеходов у торгового центра Ahlens Mall, расположенного на главной пешеходной улице шведской столицы. В результате происшествия погибли 4 человека, еще 15 пострадали. Спустя несколько часов после теракта был задержан гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который вскоре признал свою вину. По сообщению главы МИД Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта был связан с террористической группировкой «Исламское государство». 3 июня 2017 года в Лондоне трое террористов наехали на пешеходов на Лондонском мосту. После этого они направились в район рынка Боро, где напали на прохожих с ножами. Полицейские застрелили нападавших. В результате теракта погибли восемь человек, около 48 человек получили ранения. Запрещенная на территории России организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.

Пока неизвестно, будет ли случившееся квалифицировано как теракт. Однако в Европе в последнее время произошло сразу несколько террористических актов с использованием автомобилей. В начале июня фургон врезался в пешеходов на Лондонском мосту. Затем водители вышли из автомобиля и начали с ножом нападать на случайных прохожих. В результате погибли семь человек, еще 48 получили ранения.

7 апреля грузовик въехал в толпу людей на главной пешеходной улице в Стокгольме. В результате погибли пять человек, около 14 получили травмы. Наибольшее количество жертв в результате терактов с использованием автотранспорта было на Дне взятии Бастилии в Ницце 14 июля 2016 года. Тогда грузовик около 2 км проехал по Английской набережной на скорости 60–70 км/ч. Погибли 84 человека. Водитель был застрелен, в машине было обнаружено огнестрельное оружие и гранаты.​