СМИ рассказали о начавшейся атаке с ножом после наезда на толпу в Лондоне

Вооруженный ножом мужчина выскочил из автомобиля у мечети на севере Лондона сразу после того, как совершил наезд на толпу пешеходов. Об этом пишет издание Evening Standart со ссылкой на очевидцев.
По информации издания, после того, как минивэн сбил людей на тротуаре, из него выбежал человек с ножом в руках. Как минимум один человек пострадал от ножевых ударов.
Сама машина, на которой была совершена атака, предположительно, была взяла в аренду в Уэльсе. Один человек был задержан - это светлокожий мужчина с темными волосами. При этом, не уточняется, был ли это вооруженный человек.
В полночь по местному времени (примерно в 02:00 мск) в районе улицы Сэвен Систерс (Seven Sisters Road) на севере Лондона фургон съехал с дороги и врезался в толпу людей, которые выходили из мечети. В результате случившегося есть пострадавшие, официальные органы пока не называют их число. По разным данным, их может быть от трех до более чем десяти.
Собеседник телеканала Sky News рассказал, что внутри минивэна находились три человека, из них только один был задержан, двум остальным удалось сбежать.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники полиции, экстренных и аварийных служб. Над районом кружит вертолет.
Очевидцы указывают, что после атаки в квартале раздался резкий шум и крики. По словам собеседницы британского телеканала, два человека лежали на тротуаре, еще несколько человек сидели на земле и держались за голову.