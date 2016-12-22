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Власти Москвы назвали сроки начала переселения жильцов из пятиэтажек
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Надежда Карнаухова
Власти Москвы назвали сроки начала переселения жильцов из пятиэтажек

Марат Хуснуллин 

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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Первые дома для переселения жильцов попавших под программу реновации пятиэтажек будут готовы в течение полугода, заявил в эфире телеканала РБК заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин. По его словам, к концу года жильцам пятиэтажек уже предложат первые квартиры в новых домах

Первые дома для переселения жильцов домов, которые попадут под снос по программе реновации, будут готовы к заселению в течение полугода. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в программе телеканала РБК «Станислав Кучер. Специальный эфир».

«К концу года [2017 — прим. РБК] начнем предлагать переселяться в таком случае», — сказал он. Отвечая на вопрос о недовольных программой, Хуснуллин сказал: «Делая программу реновации, мы для города делаем благо. Когда пройдет один — два года, все поймут и скажут, как это хорошо».

Хуснуллин также рассказал, что в Москве уже имеется пять тысяч квартир в новых домах, куда во второй половине 2017 года смогу переехать жильцы пятиэтажек, подпадающих под снос. Он отметил, что один из первых районов, где будет проходить переселение жильцов, — Бескудниково на севере столицы.

В пятницу, 19 мая, Хуснуллин в программе РБК также рассказал, что программа реновации «не связана с глобальными российскими стройками». Таким образом он опроверг сообщения СМИ о том, что программа по сносу пятиэтажек была разработана из-за возможного кризиса за строительном рынке, которых может возникнуть после завершения больших строительств в России. «Девелоперы тут ни при чем. Сказать, что у нас не хватает денег, программ и идей, чтобы загрузить девелоперов — ни в коем случае», — зметил Хуснуллин. Он добавил, что у застройщиков не интересует программа реновации, и они пока не участвуют в ней.

Заместитель мэра Москвы отметил, что городу как раз не хватает строителей. Он пояснил, что для застройщиков у Москвы хватит градостроительных решений «на всех девелоперов на 15 лет».

Всего в предварительный список домов, которые могут быть снесены по программе реновации, были включены около 4,5 тыс. зданий в 85 районах и шести поселениях Москвы. Однако 12 мая столичная мэрия исключила из него 15 зданий.

В среду, 17 мая, Москгоруда приняла законопроект, который дает дополнительные гарантии соблюдения юридических и имущественных прав москвичам, чьи дома войдут в программе реновации. В том числе, данный проект предложил властям помочь многодетным семьям во время переезда из дома, который будут сносить.

Законопроект был внесен в Московскую городскую думу столичным мэром Сергеем Собяниным. В тексте проекта указано, что дом будет включен в программ реновации, если за его снос отдадут свои голоса две трети собственников и социальных нанимателей. Жильцы также будут иметь права выйти из программу реновации в любое время, пока не будет заключен договор на обмен квартиры в старом доме на новую. 

Теги
пятиэтажки, снос пятиэтажек, программа реновации, расселение пятиэтажек
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