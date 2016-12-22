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Власти Москвы назвали первый район переселения по программе реновации
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12:02
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Жители первых снесенных пятиэтажек по программе реновации смогут переехать в новые дома уже в конце этого года, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин

Вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что у города есть 5 тыс. квартир в новых домах, куда во второй половине 2017 года могут переехать жители пятиэтажек, запланированных под снос по программе реновации. По его словам, одним из первых районов, где будет проводиться переселение жителей, станет Бескудниково на севере Москвы.

В соответствии со списком, который был опубликован властями Москвы, в Бескудниково находятся 37 пятиэтажек, предназначенных под снос.

Как передает корреспондент РБК, Хуснуллин также заявил, что после подведения итогов голосования на сайте «Активный гражданин» ближайшей осенью начнется строительство новых домов на 300 стартовых площадках, которые уже сейчас рассматриваются столичными властями. При этом он указал, что часть участков для таких площадок может быть обменена инвесторами на городскую землю.

Фотогалерея «Мы войну здесь пережили»: жители необычных домов о программе реновации В начале мая мэрия Москвы опубликовала список домов, вынесенных на голосование по включению в проект программы реновации. В списке оказались более 4,5 тыс. пятиэтажек по всей Москве... Показать 15 фотографий

Вице-мэр также рассказал, что к работам по программе реновации после 2020 года планируется привлечь строителей метро. После запуска Третьего пересадочного контура они займутся возведением новых домов, под которыми жителям обещают сделать подземные паркинги.

Хуснуллин также отметил, что потенциально в программу реновации может попасть 751 квартал. «Сейчас готовятся материалы для архитектурного конкурса, к которому большой интерес проявляют мировые звезды», — сказал он.

Вице-мэр рассказал, что в рамках реновации каждому жителю для переселения на выбор предложат три дома. Можно будет рассмотреть этажность дома, его расположение и расположение квартиры.

В феврале на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным было объявлено, что в столице снесут все оставшиеся пятиэтажки, то есть около 8 тыс. В начале мая мэрия опубликовала список из 4,5 тыс. домов, жители которых до 15 июня должны проголосовать, включать ли их в программу сноса.

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Накануне мэр Москвы подписал закон о дополнительных гарантиях жителям при реализации программы реновации. Гражданам пообещали переселение внутри одного района (исключением стали Зеленоград и Новая Москва). Кроме того, жителям пятиэтажек должны предоставить равнозначные по площади квартиры с отделкой комфорт-класса бесплатно и в собственность (наниматели смогут оформить их в соцнайм), при желании можно будет вместо квартиры получить денежную компенсацию. 
Теги
Москва, Марат Хуснуллин, реновация
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