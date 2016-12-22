Аисты вывели из строя новейший истребитель израильских ВВС

Один из семи имеющихся в распоряжении Израиля истребителей-бомбардировщиков F-35I передали техникам после столкновения с птицами

Фото: Amir Cohen / Reuters

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35I (предназначенный специально для Израиля вариант американского F-35 Lightning II) столкнулся во время тренировочного полета с двумя аистами, сообщает газета The Times of Israel.

В ответ на запрос издания в Армии обороны Израиля заявили, что самолет сумел нормального приземлиться и не получил повреждений, но тем не менее, как предписано инструкцией, был передан техническим специалистам для проведения обслуживания.

По словам представителя армии, самолет (один из семи имеющихся у Израиля F-35I) должен вернуться в строй в ближайшие дни.

В то же время израильский телеканал Kan 11 сообщил, что возвращение истребителя в строй может задержаться, так как при столкновении могло пострадать стелс-покрытие, благодаря которому F-35I мало заметен для радаров.

Каждый из приобретенных Израилем F-35I, по данным Kan 11, обошелся в $110 млн, а общая сумма сделки, в рамках которой планируется приобрести 50 таких самолетов, оценивается в $7 млрд.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании и палубный истребитель (CV) для нужд американских ВМС.

F-35I — самолет для ВВС Израиля, отличается от базовой модели установкой бортового комплекса обороны разработки Elbit Systems, а также приспособленностью системы управления оружием под израильское вооружение.