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СК обвинил эксперта по делу «пьяного мальчика» в халатности
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СК обвинил эксперта по делу «пьяного мальчика» в халатности
Общество, 16:53
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СК обвинил эксперта по делу «пьяного мальчика» в халатности
Комплексная экспертиза доказала, что погибший в ДТП ребенок был трезв, а спирт в его крови появился уже после смерти
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Следственный комитет обвинил врача Михаила Клейменова, проводившего судебно-медицинскую экспертизу тела погибшего в ДТП ребенка и заявившего, что в момент аварии мальчик находился в состоянии опьянения, в совершении преступной халатности (ч.1 ст.293 УК РФ).

Проведенная по решению СК группой из 18 специалистов комплексная судебная экспертиза доказала, что Клейменов нарушил правила проведения исследования, что привело к загрязнению образца крови ребенка «спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения».

«Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. В такой ситуации с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было», - говорится в сообщении СК.

В ведомстве особо подчеркнули, что Клейменов не просто допустил ошибку при проведении экспертизы, но впоследствии активно давал комментарии в СМИ, «пытаясь убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших».

Вновь проведенная экспертиза показала, что в момент ДТП ребенок был трезв, а обнаруженный в его крови спирт возник посмертно.

«Также следствием на основании данных экспертизы сделан вывод о том, что малолетний был здоров. Расследование по уголовному делу продолжается», - говорится в сообщении СК.

ДТП, в котором погиб ребенок, произошло 23 апреля в в Железнодорожном (городской округ подмосковной Балашихи). Медицинская экспертиза обнаружила в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя. На основании этого уголовное дело в отношении сбившей мальчика Ольги Алисовой закрыли.

Родители ребенка рассказали РБК, что дело по факту его гибели не заводили более месяца, а часть доказательств, в том числе видеозаписи камер наблюдения, были уничтожены. Они также утверждали, что результаты экспертизы крови подменили.

Автор: Евгений Калюков.
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