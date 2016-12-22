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Минюст вернул на доработку приказ об электронных посадочных талонах
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Минюст вернул на доработку приказ об электронных посадочных талонах
Общество, 15:20
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Минюст вернул на доработку приказ об электронных посадочных талонах
Министерство юстиции отказалось зарегистрировать приказ Министерства транспорта, разрешающий авиакомпаниям отказаться от бумажных посадочных талонов и перейти на их электронные версии. В Минюсте сочли, что документ не доработан
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Приказ Министерства транспорта России, разрешающий авиакомпаниям использовать электронные посадочные талоны, не был зарегистрирован Министерством юстиции и возвращен ведомству без государственной регистрации 16 октября. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции, поступившем в РБК.

Приказ об электронных посадочных талонах был утвержден Минтрансом в начале сентября.

Согласно этому документу, ​посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком в виде штрих-кода, который отправляется на любой электронный носитель по выбору пассажира — на смартфон, планшет или другое устройство.

Документ также обязует перевозчика на своем сайте разместить информацию, разъясняющую порядок пользования электронным посадочным талоном. В приказе оговаривается, что пассажир может по желанию самостоятельно распечатать свой электронный посадочный талон для его предъявления на досмотре.

Согласно задумке министерства, авиаперевозчики при посадке на рейс будут просто сканировать штрих-коды электронных посадочных талонов с экрана электронных устройств пассажиров.

Предполагалось также, что в тех аэропортах, где нет необходимого оборудования для использования электронных посадочных талонов, процедура прохождения досмотра останется прежней.

Министерство юстиции пришло к выводу, что в предложенном Минтрансом документе есть ряд недочетов. Ведомство указало, что не были утверждены требования, которые касаются работы ​автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок. Речь идет о требованиях к базам данных этой системы, а также о требованиях к информационно-телекоммуникационной сети, которая обеспечивает работу этой системы и требованиях к ее оператору.

Кроме того, пояснили в ведомстве, не были проработаны меры по защите информационной системы и порядок ее функционирования.

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Перспектива перехода на электронные посадочные талоны обсуждается в России с 2013 года, за рубежом эта практика существует с 2007 года. Ранее сообщалось, что разрешение на использование электронного посадочного талона в России должно было вступить в силу в августе 2017 года.

Аэропорты Москвы, в свою очередь, еще в мае отмечали, что располагают необходимым для использования электронных посадочных билетов оборудованием и готовы отказаться от распечатки посадочных талонов.

РБК направил запрос в Министерство транспорта.

Авторы: Егор Губернаторов, Наталья Демченко.
Теги: Минюст , Минтранс , электронные посадочные талоны , авиапервозки
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