ФСБ задержала замначальника управления ФСИН по делу Коршунова

Сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлану Алексееву. Ей могут предъявить обвинение по делу замдиректора службы Олега Коршунова

Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС

Оперативники управления «М» ФСБ задержали замначальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлану Алексееву. Об этом РБК сообщили два источника в правоохранительных органах и подтвердили собеседник в центральном аппарате Следственного комитета и источник, близкий к руководству ФСИН.

Полковник Алексеева задержана на своем рабочем месте в здании центрального аппарата ФСИН на Житной улице в Москве. Задержание связано с расследованием уголовного дела о растрате против замдиректора ФСИН России Олега Коршунова, уточняют собеседники РБК.

13 сентября оперативники задержали Коршунова, а также обыскали его квартиру и находившуюся в Подмосковье яхту. 14 сентября Басманный суд Москвы арестовал Коршунова по делу о хищении 160 млн руб. По версии следствия, он организовал поставку сахара и бензина для нужд ФСИН по заведомо завышенным ценам. По тому же делу проходят начальник одного из отделов управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов и предпринимательница Марина Дюкова, оба также арестованы.

На суде во время избрания меры пресечения Коршунов говорил, что в организации закупок товаров для ФСИН участвует множество служб, поэтому махинации не могут остаться незамеченными. «Управление тыла готовит документы на аукцион. Далее они передаются в контрактную службу и проходят экспертизу — их подписывают финансовое управление, правовое управление и управление собственной безопасности. Лишь после этого аукцион поступает на электронную площадку, где за ним следит ФАС. После окончания аукциона документы поступают мне на подпись. В этот момент документы согласованы всеми службами», — утверждал обвиняемый.

Коршунова ранее проверяли на причастность к организации хищения порядка 1 млрд руб. через сеть интернет-магазинов для заключенных, которыми управляет учрежденное службой ФГУП «Калужское». Это следовало из материалов проверки, которую провело управление СКР по Калужской области. Также преследование Коршунова связывали со скандалами вокруг строящегося СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, полагали источники РБК. Изолятор должен был стать крупнейшим в Европе; на его возведение было выделено 12 млрд руб. Счетная палата в июле пришла к выводу, что эти средства были использованы неэффективно — работы сильно затягиваются. Чиновники, курирующие стройку, и главы двух компаний-подрядчиков уже стали фигурантами нескольких уголовных дел о мошенничестве и взятках.

Весной Генпрокуратура провела комплексную проверку снабжения службы, по ее итогам было возбуждено девять уголовных дел, рассказывали источники РБК. Счетная палата, в свою очередь, анализировала результаты программы строительства СИЗО и колоний. На эти цели в течение десяти лет пошло 57,7 млрд руб., однако программа фактически не была выполнена — больше половины выделенных денег (30,8 млрд) приходится на не завершенные в срок стройки.