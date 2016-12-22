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Дочь фигуранта дела «Седьмой студии» пожаловалась в прокуратуру на СКР
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Дочь фигуранта дела «Седьмой студии» пожаловалась в прокуратуру на СКР
Общество, 15:27
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Дочь фигуранта дела «Седьмой студии» пожаловалась в прокуратуру на СКР
Дочь фигуранта дела «Седьмой студии» Юрия Итина жаловалась в прокуратуру на давление со стороны следствия. Показаниями Марины Итиной следователь накануне обосновал необходимость продлить домашний арест ее отцу
Юрий Итин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Дочь бывшего гендиректора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина, который вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым обвиняется в мошенничестве с госсубсидией в 68 млн руб., обращалась в прокуратуру Москвы с жалобой на давление, которое оказывал на нее следователь при допросе. Заявление Марины Итиной есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил адвокат заявительницы Дмитрий Вдовиченко.

Следователь Александр Лавров накануне обосновал свое требование продлить меру пресечения всем обвиняемым по делу «Седьмой студии» в том числе и показаниями Итиной. Из протокола ее допроса следует, что она слышала о финансовых махинациях в компании, а также помогала сотрудникам «Седьмой студии» изготовить фиктивные договоры. В жалобе в прокуратуру Итина утверждает, что ей практически не дали ознакомиться с протоколом многочасового допроса, и она подписала его не глядя.

Допрос Итиной

Дочь бывшего гендиректора «Седьмой студии» допрашивали 23 мая, в день обысков в «Гоголь-центре». С Итиной работал следователь Игорь Федутинов из Главного следственного управления СКР по Москве, в производстве которого тогда находилось дело.

Около 7:30 утра 23 мая неизвестные позвонили в дверь квартиры Итиных на западе Москвы. Дверь открыла супруга Юрия Итина Светлана: их дочь в тот момент еще спала. «Ко мне, спящей, в комнату вошел неизвестный мужчина, который сразу потребовал мой сотовый телефон. Думая, что это преступные действия неизвестных лиц, я отдала телефон. Мне позволили одеться. В квартире я увидела троих вооруженных людей в масках в форме бойцов спецназа и четырех человек в штатском. Мама мне пояснила, что это сотрудники полиции и в нашей квартире обыск», — рассказывает Марина Итина в жалобе. Следователь по фамилии Котиков отказал матери и дочери в праве позвонить адвокату, «пояснив, что не положено».

Спустя четыре часа Марину и Светлану Итиных доставили во 2-е управление по расследованию особо важных дел московского главка СКР. «Около четырех часов меня держали у кабинета следователя Федутинова, запретив мне покидать это место и отказав в очередной раз в звонке адвокату», — говорится в жалобе.

В 17:30 Федутинов пригласил Итину на допрос в свой кабинет, где находились еще трое оперативников. «В ходе изнурительной беседы, которая на первом этапе продолжалась более трех с половиной часов без протокола, следователь Федутинов и оперуполномоченные, фамилии которых мне неизвестны, оказывали на меня психологическое давление, требуя от меня дать показания о причастности моего собственного отца Итина Ю.К. к хищениям денег в АНО «Седьмая студия». На мои пояснения, что мне ничего не известно о расходовании денег в АНО «Седьмая студия», следователь угрожал, что если мне «надоело быть свидетелем, то он переведет меня в подозреваемые». После 21 часа следователь Федутинов начал писать протокол, пояснив, что это был допрос», — рассказала дочь обвиняемого.

В участии адвоката свидетельнице снова отказали, «пояснив, что «надо было раньше, сейчас уже нельзя». После составления протокола Федутинов отдал его девушке, а сам ушел к руководству. В это время оперативники продолжили беседу с Итиной, «склоняя [ее] к «нужным» показаниям».

Вернувшись, следователь предъявил Итиной распечатки прослушанных и записанных телефонных переговоров, «которые были в целом похожи» на ее переговоры с матерью. «Я поясняла, что я не помню, о чем шла речь в телефонных переговорах, следователь продолжил меня убеждать, что речь в этих переговорах идет о хищении денежных средств через АНО «Седьмая студия» и если я это не «вспомню», он меня оставит ночевать в кабинете следователя», — говорится в жалобе.

«В такой изматывающей форме» допрос длился до полуночи — около шести с половиной часов. «Я была в подавленном состоянии, не могла адекватно оценивать происходящее и все, что я хотела в этот момент, это закончить этот допрос», — признается Итина. По окончании следственного действия Федутинов дал девушке одну минуту на то, чтобы ознакомиться с протоколом и подписать его. Свидетельница подписала документ, толком не прочитав. Затем следователь на пять минут отпустил Итину в коридор и снова пригласил обратно, чтобы подписать дополнительные листы протокола с расшифровками телефонных переговоров. Марину и Светлану Итиных отпустили из управления в статусе свидетелей около 0:30 24 мая.

Долгая проверка

Следователь нарушил множество положений УПК, считает дочь гендиректора «Седьмой студии». Незаконным были отказ в адвокате, фактическая изоляция без официального задержания, длительность допроса (по УПК допрос не должен идти более четырех часов) и факт проведения следственных действий в ночное время. Перед беседой Федутинов не разъяснил Итиной ее права, в том числе право не свидетельствовать против себя и близких (ст. 51 Конституции РФ).

9 июня Итина направила жалобу на действия следователя прокурору Москвы Владимиру Чурикову. Прокуратура должна была проверить заявление Итиной и принять по нему процессуальное решение в течение месяца. В конце этого срока заявительница получила извещение о продлении срока проверки жалобы. О результате проверки надзорный орган до сих пор не сообщил, рассказал РБК адвокат Дмитрий Вдовиченко.

В прокуратуре Москвы РБК отказались комментировать ход и результаты проверки, пояснив, что имеют право сообщать эти сведения только самому заявителю. РБК направил запрос в ГСУ по Москве. Сама Марина Итина не вправе давать комментарии — она проходит свидетелем по делу и связана подпиской о неразглашении данных следствия, уточнил адвокат Вдовиченко.

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​Протокол допроса

В конце июля дело было передано в производство центрального аппарата СКР. После этого Итину вновь допрашивали, но уже в присутствии адвоката, рассказал Вдовиченко. Тем не менее, во вторник, 17 октября, в Басманном суде глава новой следственной группы по делу Александр Лавров предоставил судье Артуру Карпову протокол именно майского допроса Итиной. Документ, по мнению Лаврова, доказывает причастность обвиняемых к хищению госсубсидии.

«От матери ей стало известно о том, что гендиректор «Седьмой студии» [Анна] Шалашова сообщила размер суммы, которую необходимо вернуть, и он составляет со слов матери примерно 2/3 годового бюджета, а именно около 90 млн руб. В ответ на это она предложила матери обсудить этот вопрос с «Кирой», то есть с учредителем «Седьмой студии» Серебренниковым в связи с тем, что указанная сумма является неподъемной для одного человека», — пересказал следователь показания Итиной, не уточнив, о каких именно деньгах идет речь и куда их требуется вернуть.

Кроме того, в декабре 2016 года дочь обвиняемого в помещении «Гоголь-центра» вместе с Шалашовой и исполнительным продюсером театра Дарьей Артемовой изготавливала договоры от имени различных индивидуальных предпринимателей и ООО, которые якобы оказывали услуги для АНО «Седьмая студия», следует из протокола. Часть этих бумаг Итина лично подписала, заявил Лавров.

Дело «Седьмой студии»

О «деле «Седьмой студии» стало известно после обысков в «Гоголь-центре» 23 мая. Оперативным сопровождением дела занимается служба защиты конституционного строя ФСБ.

По версии СКР, в 2011 году Серебренников создал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011–2014 годах Министерство культуры выделило более 214 млн руб. Для реализации проекта режиссер создал «Седьмую студию». Сотрудники компании предоставляли в Минкультуры недостоверные планы и отчеты, а также фиктивные договоры на работы, которые в действительности не проводились, считают в СКР. Бюджетные компенсации этих работ фигуранты дела выводили на счета фирм-однодневок и обналичивали, убеждены следователи.

По делу, кроме Итина и Серебренникова, проходят бывший директор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский и бывшая главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Судья Басманного суда Артур Карпов накануне продлил им меру пресечения. Еще одна фигурантка дела, продюсер Екатерина Воронова, объявлена в розыск и арестована заочно.

Серебренников долгое время оставался свидетелем по делу и был задержан только в августе, после того, как Масляева дала показания на режиссера. Впоследствии ее отпустили из-под стражи под домашний арест.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: «Гоголь-центр» , Кирилл Серебренников , «Седьмая студия» , Юрий Итин
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