Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,76 57,32 EUR Нал. 67,93 67,34 USD Бирж. 57,29 -0,03 EUR Бирж. 67,41 -0,19 USD ЦБ. 57,34 +0,25 EUR ЦБ. 67,46 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5474,85 -122,42 ММВБ 2092,57 -0,66% РТС 1146,62 -1,00% Brent 58,30 +0,33% DJIA 22997,44 +0,18% Nasdaq 6623,66 -0,01% FTSE 7516,17 -0,14%
Суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски к Associated Press о клевете
Лента новостей
Си Цзиньпин открыл XIX съезд Компартии Китая 05:36, Политика Суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски к Associated Press о клевете 05:02, Общество ЦРУ ошибочно считало доклад сената о пытках при допросах утерянным 04:45, Политика Госдеп рассказал о планах США после освобождения Ракки от ИГ 04:26, Политика СМИ сообщили о внесении топ-менеджеров «Открытия» в черный список ЦБ 03:47, Финансы Минобороны завершило испытания ракеты для «Искандеров» 03:20, Политика Депутат рассказала об усилении охраны резиденции Порошенко 02:39, Общество В Минобороны рассказали о новом ракетном комплексе шахтного базирования 02:34, Политика В Киеве пообещали не сносить палатки протестующих у Рады 02:13, Общество СМИ узнали о переносе стройки скоростной магистрали Москва — Казань 02:03, Бизнес В РПЦ ответили на предложение депутата уравнять венчание с браком 01:40, Общество Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника 01:12, Общество Живущих за рубежом более полугода россиян избавят от валютного контроля 00:41, Экономика Трамп остался «очень счастлив» из-за роста фондового рынка США 00:33, Финансы Лауреатом Букеровской премии стал автор романа о Линкольне 00:18, Общество Неудачный торг: чем закончится для курдов наступление армии Ирака 00:06, Политика Глава Amazon Studios подал в отставку после обвинений в домогательствах 00:05, Общество «Спартак» забил «Севилье» пять мячей в Лиге чемпионов 17 окт, 23:39, Спорт Поклонская попросила проверить студию Учителя на уклонение от налогов 17 окт, 23:35, Общество Дочь Михаила Кокшенова рассказала о состоянии актера 17 окт, 23:30, Общество Платежная система ChronoPay пожаловалась в ЦБ на Тинькофф Банк 17 окт, 23:21, Финансы В Киеве у Верховной рады начались стычки митингующих с полицией 17 окт, 23:13, Политика Банки стали перестраховываться на случай оттока клиентских средств 17 окт, 22:46, Финансы СК опроверг сообщения о нескольких делах о хищении в «Седьмой студии» 17 окт, 22:43, Общество Фигурантам «дела «Седьмой студии» Серебренникова продлили меру пресечения 17 окт, 22:25, Общество ФТС выявила новую схему мошенничества с поддельными документами 17 окт, 22:04, Общество Лига чемпионов по футболу. «Спартак» — «Севилья». Онлайн 17 окт, 21:45, Спорт Сорос передал большую часть своего состояния фонду «Открытое общество» 17 окт, 21:38, Финансы
Суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски к Associated Press о клевете
Общество, 05:02
0
Суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски к Associated Press о клевете
Суд в Вашингтоне отклонил иск миллиардера Олега Дерипаски к Associated Press о клевете из-за публикаций о его сотрудничестве с экс-главой штаба Дональда Трампа Полом Манафортом
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Федеральный суд в Вашингтоне отклонил иск российского миллиардера Олега Дерипаски (23-я позиция в российском рейтинге Forbes; $5,3 млрд) по делу о клевете к Associated Press (AP). Об этом сообщает издание Politico.

Согласно материалам суда, в прошении отказано из-за недостаточной обоснованности исковых требований бизнесмена. «Дерипаска не оспаривает каких-либо существенных фактов, представленных в материале Associated Press, поскольку это касается биографии миллиардера и его роли в продвижении российских интересов на международном уровне», — огласила решение судья.

В своем иске, по данным суда, Дерипаска также утверждает, что издание намеренно опустило «ключевые детали» о его участии в политической жизни Украины в 2005 году, во время его отношений с соратником президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. «Этим не докажешь, что AP намеренно искажало факты. Доказательств истца недостаточно, чтобы разглядеть в его предположениях злой умысел редакции», — добавила судья.

«Дерипаске не привыкать к освещению новостей, связанных с его ролью как российского олигарха и одного из ближайших доверенных лиц [Владимира] Путина», — также говорится в заявлении. Кроме того, в суде рассматривали бизнесмена как публичного человека, «ограниченного общественного деятеля», что требует от него соответствия более жестким правовым стандартам США.

Представители бизнесмена не предоставили Politico свой комментарий.

Речь идет о материале журналистов Джеффа Хоровица и Чада Дея, в которой они со ссылкой на источники написали о сотрудничестве Олега Дерипаски с Полом Манафортом. По информации агентства, экс-советник Трампа в течение нескольких лет работал на российского миллиардера для продвижения интересов Владимира Путина.

После выхода статьи представители Дерипаски предложили агентству опровергнуть некоторые утверждения, однако журналисты отказались.

В середине мая Дерипаска подал в суд иск с обвинением агентства в клевете. В заявлении говорилось, что журналисты обвинили бизнесмена «в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям». По мнению представителей Дерипаски, в статье создается «ложное впечатление», что коммерческие сделки бизнесмена с 2005 по 2009 год связаны с «предполагаемыми преступлениями» в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа и выборами президента США.

Дерипаска также утверждает, что сотрудники агентства знали, что «подобные сведения неверны или как минимум вызывают сомнения». Сторона бизнесмена потребовала от AP $75 тыс. компенсации. В свою очередь, редакция агентства попросила суд отклонить иск миллиардера. По словам юристов AP, утверждения истца не подкрепляли притязания на клевету. «Такая публичная фигура, как Дерипаска, должна ссылаться на факты, не только на выводы», — говорилось в обращении.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: США , Олег Дерипаска , Associated Press
Главное
Павленского перевели в психиатрический стационар полиции Общество
Материалы по теме
Представитель Дерипаски пригрозил Манафорту «юридическими последствиями» Политика
NBC узнал о новых финансовых связях экс-главы штаба Трампа с Дерипаской Политика
Компания Дерипаски перейдет под юрисдикцию Кипра Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку