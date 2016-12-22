Суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски к Associated Press о клевете

Суд в Вашингтоне отклонил иск миллиардера Олега Дерипаски к Associated Press о клевете из-за публикаций о его сотрудничестве с экс-главой штаба Дональда Трампа Полом Манафортом

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Федеральный суд в Вашингтоне отклонил иск российского миллиардера Олега Дерипаски (23-я позиция в российском рейтинге Forbes; $5,3 млрд) по делу о клевете к Associated Press (AP). Об этом сообщает издание Politico.

Согласно материалам суда, в прошении отказано из-за недостаточной обоснованности исковых требований бизнесмена. «Дерипаска не оспаривает каких-либо существенных фактов, представленных в материале Associated Press, поскольку это касается биографии миллиардера и его роли в продвижении российских интересов на международном уровне», — огласила решение судья.

В своем иске, по данным суда, Дерипаска также утверждает, что издание намеренно опустило «ключевые детали» о его участии в политической жизни Украины в 2005 году, во время его отношений с соратником президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. «Этим не докажешь, что AP намеренно искажало факты. Доказательств истца недостаточно, чтобы разглядеть в его предположениях злой умысел редакции», — добавила судья.

«Дерипаске не привыкать к освещению новостей, связанных с его ролью как российского олигарха и одного из ближайших доверенных лиц [Владимира] Путина», — также говорится в заявлении. Кроме того, в суде рассматривали бизнесмена как публичного человека, «ограниченного общественного деятеля», что требует от него соответствия более жестким правовым стандартам США.

Представители бизнесмена не предоставили Politico свой комментарий.

Речь идет о материале журналистов Джеффа Хоровица и Чада Дея, в которой они со ссылкой на источники написали о сотрудничестве Олега Дерипаски с Полом Манафортом. По информации агентства, экс-советник Трампа в течение нескольких лет работал на российского миллиардера для продвижения интересов Владимира Путина.

После выхода статьи представители Дерипаски предложили агентству опровергнуть некоторые утверждения, однако журналисты отказались.

В середине мая Дерипаска подал в суд иск с обвинением агентства в клевете. В заявлении говорилось, что журналисты обвинили бизнесмена «в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям». По мнению представителей Дерипаски, в статье создается «ложное впечатление», что коммерческие сделки бизнесмена с 2005 по 2009 год связаны с «предполагаемыми преступлениями» в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа и выборами президента США.

Дерипаска также утверждает, что сотрудники агентства знали, что «подобные сведения неверны или как минимум вызывают сомнения». Сторона бизнесмена потребовала от AP $75 тыс. компенсации. В свою очередь, редакция агентства попросила суд отклонить иск миллиардера. По словам юристов AP, утверждения истца не подкрепляли притязания на клевету. «Такая публичная фигура, как Дерипаска, должна ссылаться на факты, не только на выводы», — говорилось в обращении.