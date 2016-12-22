На Украине ликвидировали дорожную полицию

На Украине ликвидировано управление безопасности дорожного движения. Теперь обеспечением порядка на дорогах будет заниматься патрульная служба Национальной полиции страны

Фото: Егор Анищенко / ИнА «Украинское фото»

На Украине прекратило работу управление безопасности дорожного движения департамента превентивной деятельности Национальной полиции, об этом говорится в сообщении пресс-службы управления в Facebook.

«Управление безопасности дорожного движения в настоящее время прекращает свою деятельность. Функции по дорожной безопасности переданы патрульной полиции», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что теперь по всем профильным вопросам следует обращаться в новое подразделение. Полномочия упраздненного управления безопасности дорожного движения перешли департаменту патрульной полиции Украины 17 сентября, говорится на официальном сайте ведомства.

«Отныне к компетенции департамента патрульной полиции будет относиться также и контроль за безопасностью дорожного движения во время пассажирских и грузовых перевозок, их сопровождения и оформления всех необходимых на это документов», — заявили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Патрульная полиция будет предоставлять услуги по разработке и выдаче разрешений и согласованию маршрутов движения транспортных средств во время перевозки опасных грузов. «Контроль за такими перевозками в областных центрах будут осуществлять патрули в городах, а во время межрегиональных перевозок — департамент патрульной полиции», — пояснили в ведомстве.

«Мы должны слышать предпринимателей, предоставляющих услуги по перевозкам, но в то же время мы должны строго контролировать соблюдение закона предпринимателями, чтобы обеспечить безопасность на дороге для всех граждан», — заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Он отметил, что, чтобы гражданам было удобно ориентироваться в новых компетенциях ведомства, на официальном сайте появятся специальные разделы с необходимой информацией.

До 2015 года контролем за безопасностью дорожного движения на Украине занималась Государственная автомобильная инспекция (ГАИ), однако решением правительства 18 ноября ведомство прекратило существование, об этом заявил тогда глава МВД Украины Арсен Аваков.

Он пояснил, что такие перемены позволят полностью изменить механизм регистрации автомобиля и сделать «справки и счета историей».