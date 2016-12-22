В Москве эвакуировали более десяти ТЦ из-за звонков о «минировании»

Тиллерсон выразил надежду на давление Китая на КНДР

СМИ узнали о принятом в правительстве решении повысить акцизы на бензин

Суд Санкт-Петербурга арестовал полицейских по делу о пытках задержанных

Генсек ООН раскритиковал референдум о независимости Иракского Курдистана

Правозащитники рассказали о неудобствах жизни замглавы ФСИН в СИЗО

Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей

Почти половина россиян допустили скорый банковский кризис

Медиабизнес в Британии впервые принес прибыль семье Лебедевых

Верховный суд запретил маскировать инвестиции в «дочек» под кредиты

Развитие Крыма предложили оплатить за счет сборов с операторов связи

Боевики ИГ напали на базу США в Ираке

Кипр заработал €4 млрд на выдаче паспортов в обмен на инвестиции

В Москве и Химках эвакуировали семь ТЦ из-за звонков о «минировании»

Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе

Штаб Навального заявил о «самом крупном» митинге в истории Омска

Летчики Балтфлота потопили подлодку противника на учениях «Запад-2017»

В чемпионате Испании состоялась первая тренерская отставка в сезоне

Равноприближенная площадка: помирит ли Москва «наследников» Каддафи

Латвия зафиксировала у своих границ три российских военных корабля

В Лондоне девять человек отравились неизвестным газом

США не исключили закрытия посольства на Кубе из-за «акустических атак»

В МВД опровергли обнаружение снаряда времен ВОВ в Москве

Тиллерсон допустил отказ США от выхода из соглашения по климату

В Совфеде ответили на сообщения о «российском беспилотнике» в Донбассе

Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине

Сборная России осталась без медалей Евробаскета

Минздрав предложил наказывать отказавшихся от вакцинации детей родителей

Тиллерсон допустил военный вариант урегулирования ситуации с КНДР

В Латвии создали рекомендации для госслужащих по распознаванию шпионов