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В Москве эвакуировали более десяти ТЦ из-за звонков о «минировании»
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В Москве эвакуировали более десяти ТЦ из-за звонков о «минировании»
Общество, 01:51
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В Москве эвакуировали более десяти ТЦ из-за звонков о «минировании»
Правоохранители проверили более десяти торговых центров в Москве из-за звонков о заложенных бомбах. Все сообщения не подтвердились. Телефонные звонки о «минировании» получают по всей России с 10 сентября

В Москве из-за анонимных звонков о заложенных бомбах в воскресенье вечером были эвакуированы более десяти торговых центров. ТЦ проверили правоохранители. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник и «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Всего было проверено более 10 ТЦ, на данный момент ни в одном случае информация об угрозе взрыва не подтвердилась», — цитирует агентство собеседника. По словам источника, было эвакуировано около 9 тыс. человек.

Ранее РБК сообщал, что в центре Москвы из-за звонка о «минировании» был эвакуирован ТЦ «Охотный ряд», в Химках по той же причине эвакуация прошла в «Меге». Число эвакуированных только из «Охотного ряда» источник РБК в столичном главе МВД оценивал в 2 тыс. человек.

Эвакуация также прошла в торговых центрах «Хорошо!» на Хорошовском шоссе, «Мега-Теплый Стан», «Океания» на Кутузовском проспекте, «РИО», «Москворечье» на Каширском шоссе.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

В воскресенье из-за звонков о заложенных бомбах, которые оказались ложными, были эвакуированы два ТЦ в Сургуте.

Звонки о «минировании» поступают по всей России с 10 сентября. Ежедневно эвакуируют торговые центры, школы, кинотеатры и другие объекты. Только в субботу, 16 сентября, в экстренные службы поступило 57 ложных звонков о минировании зданий в 11 регионах России. Звонки о «минировании» касались торговых центров, социально значимых объектов, железнодорожных вокзалов. Было эвакуировано более чем 21 тыс. человек.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Москва , массовая эвакуация
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