Число погибших при лесных пожарах в Португалии превысило 40 человек

Жертвами лесных пожаров в центральной Португалии стали уже 43 человек, сообщает издание Publico со ссылкой на госсекретаря министерства внутренних дел Хорхе Гомеса. Ранее сообщалось о 39 погибших.
Еще 59 человек пострадали, 18 из них были госпитализированы. По данным издания, в тяжелом состоянии находятся 5 человек: четверо пожарных и один ребенок.
Лесные пожары происходят в округе Лейрия, преимущественно в районе поселка Педроган-Гранди, который находится в одноименном муниципалитете. В поселке введен режим чрезвычайной ситуации, там отсутствует электричество. Местные жители пытаются покинуть район распространения огня.
Ранее сообщалось, что жертвами пожаров стали 25 человек, 16 из которых были застигнуты огнем на дороге между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера. По данным Publico, люди погибли в своих автомобилях.
Мэр Педрогана-Гранди Вальдемар Алвес в субботу, 17 июня, говорил, что «уверен, в том, что количество погибших «увеличится более чем вдвое». К утру воскресенья, 18 июня, в тушении огня участвовали 692 пожарных при 224 автомобилях.
Причиной интенсивных лесных пожаров Reuters называет жаркую погоду и сильный ветер, который помогает распространению огня. В район пожара выехал президент страны Марселу Ребелу ди Соза.
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