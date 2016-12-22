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Серебренников рассказал о продолжавшейся несколько лет слежке за собой
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Серебренников рассказал о продолжавшейся несколько лет слежке за собой
Дело Серебренникова, 19:58
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Серебренников рассказал о продолжавшейся несколько лет слежке за собой
Кирилл Серебренников знал, что последние несколько лет за ним следили, а его разговоры прослушивали. Во время заседания суда, где решается вопрос о продлении ему домашнего ареста, режиссер попросил отпустить его на пять дней
Кирилл Серебренников (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Режиссер Кирилл Серебренников в ходе заседания суда, где рассматривается вопрос о продлении ему домашнего ареста, заявил, что знал, что за ним следят последние несколько лет, передает корреспондент РБК.

«Я несколько лет знал, что за мной идет слежка и прослушка. Официанты мне в кафе говорили: а у вас магнитофон под столом. Друзья говорили: может, тебе уехать? А я всегда говорил: нет! Если ты бежишь, ты признаешь себя виновным. Когда ты прав, у тебя и мысли такой не возникнет. Я не хотел бежать, даже когда на мой паспорт на границе собиралась посмотреть толпа народа», — сказал в суде режиссер.

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Он также попросил судью отпустить его на пять дней, чтобы доснять фильм «Лето» и дать ему возможность закончить балет «Нуреев» в Большом театре.

«У меня есть необходимость к декабрю закончить большой проект в Большом театре. Еще мне нужно пять дней, чтобы отснять материалы для моего фильма о рокерах 1980-х. Хоть под автоматчиками, хоть как — дайте мне это сделать», — сказал ​Серебренников.

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Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов в продолжение просьбы своего подзащитного также попросил судью дать Серебренникову прогулки не на два, а на три часа. Также он попросил сделать это время «плавающим», чтобы обезопасить режиссера от «не очень чистоплотных журналистов».

Басманный суд Москвы во вторник, 17 октября, рассматривает ходатайство следствия о продлении меры пресечения фигурантам дела о хищении 200 млн руб., которые были выданы государством на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Помимо Серебренникова фигурантами дела являются бывший генеральный продюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и экс-гендиректор студии Юрий Итин.

РБК следит за ходом заседания по продлению домашнего ареста Серебренникову в онлайн-трансляции.

Авторы: Маргарита Алехина, Мария Бондаренко.
Теги: суд , слежка , Кирилл Сереберенников
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