Alibaba зафиксировала резкое падение у россиян интереса к сексу

К октябрю россияне стали значительно меньше интересоваться на AliExpress товарами, попадающими под категорию «секс»: по сравнению с предыдущим месяцем снижение запросов произошло на 10–40%. Исключение оказалось только одно

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Интерес россиян к товарам на AliExpress со словом «секс» снизился к октябрю на 10–40% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в пресс-релизе Alibaba, который поступил в РБК.

Как сообщили в компании, слово «секс» опустилось в рейтинге запросов на сайте на 275-е место. По сравнению с сентябрем снижение​ количества запросов с этим словом составило 5%. Пикантные запросы стали соседствовать с поиском таких товаров, как хлебопечка и iPhone 5, интерес к которым, заверили в Alibaba, существенно вырос. В случае с хлебопечкой рост числа запросов составил 100% за месяц.

К середине осени снизилось количество запросов на презервативы: падение составило около 1,5%, в абсолютных цифрах эта категория товаров появлялась в запросах 10 тыс. раз. Интерес к секс-игрушкам упал значительно сильнее — на 12,5%, в рейтинге популярных товаров они оказались в четвертой сотне. Еще больше потеряла привлекательности в глазах клиентов AliExpress секс-машина: она упоминалась в запросах на 20% реже, чем в начале осени — всего ею интересовались полторы тысячи человек.

Однако не все товары из категории интимных сдали свои позиции: единственным исключением стало эротическое женское белье, интерес которому с приходом осеннего похолодания вырос в два раза, отмечается в пресс-релизе.

В середине сентября в результате социологического исследования Левада-центр выяснил, что каждый третий россиянин хотя бы раз в неделю или чаще переживает стресс, при этом каждый десятый страдает от него ежедневно. Однако социологи выявили существенные различия в способах снятия стресса, к которым прибегают мужчины и женщины.

В частности, женщины вдвое чаще мужчин «заедают» стресс «вкусненьким» (24 против 12%) и вчетверо чаще снимают его болтовней по телефону (23 против 6%). К «женским» способам снятия стресса, судя по результатам опроса, относятся также прием ванны или душа (23 против 15%), шопинг (12 против 5%), готовка еды (12 против 4%), чтение книг (11 против 5%) и рукоделие (8 против 1%). Наконец, женщины вдвое чаще мужчин принимают для снятия стресса лекарства (9 против 4%).

Мужчины в свою очередь предпочитают снимать стресс алкоголем (30 против 7% женщин) и походами в сауну (11 против 6%) или спортзал (10 против 5%). Наконец, мужчины вдвое чаще женщин занимаются для снятия стресса сексом (8 против 4%).