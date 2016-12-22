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Минздрав предложил наказывать отказавшихся от вакцинации детей родителей
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Минздрав предложил наказывать отказавшихся от вакцинации детей родителей
Общество, 19:08
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Минздрав предложил наказывать отказавшихся от вакцинации детей родителей
Минздрав рассматривает возможность «воздействовать» на родителей, которые отказываются от вакцинации своих детей. В ведомстве, как заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, предлагают «изменить» выплату им больничных
Фото: Денис Русинов / ТАСС

В Минздраве предложили «изменить» оплату больничных листов для родителей, которые отказались от вакцинации своих детей. Об этом в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ заявила российский министр здравоохранения Вероника Скворцова. Подобная мера, по ее мнению, должна действовать в случаях, если отказ родителей от прививки привел к заболеванию ребенка.

«Мы не можем, скажем, прямо воздействовать на родителей, но мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе материальные, включались», — отметила она. «Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», — привела пример Скворцова.

Помимо этого, как подчеркнула глава ведомства, Минздрав в настоящее время разрабатывает «законопроект, который не позволил бы искажать сведения о лечении тех или иных болезней». «Это касается и ВИЧ-диссидентства, и отказа от прививок против кори», — уточнила министр, заметив, что «важно бороться с распространением недостоверной информации».

«Я могу уверенно сказать, что так, как мы [в России] проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира», — заявила Скворцова. «Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения», — пояснила она, отметив также, что «какие-то побочные действия» в связи с вакцинацией «встречаются крайне редко».

«И по технологиям формирования новых вакцин, в том числе самых продвинутых векторных, мы первые в мире», — заключила Скворцова.​

Ранее, 14 июля, Минздрав, как стало известно газете «Коммерсантъ», также разработал документ, согласно которому работодателей смогут наказывать за уклонение их сотрудников от диспансеризации и профосмотров. Нанимателей, как уточнялось в официальной бумаге, за это могут обязать платить повышенный тариф ОМС. Помимо этого в ноябре прошлого года Минздрав также предложил сделать прививки против ветрянки обязательными. До этого ведомство предлагало ввести в национальный календарь прививок вакцинацию от ветряной оспы и ротавирусной инфекции в рамках приоритетных проектов в сфере здравоохранения.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Минздрав , прививки , больничные
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