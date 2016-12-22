Умерла актриса Валентина Строганова, сыгравшая в фильме Леонида Полонского «Без права на пощаду». Ей было 87 лет. О причинах смерти артистки не сообщается

Валентина Строганова (Фото: кадр из фильма «Без права на пощаду»)

Умерла заслуженная артистка России Валентина Строганова, об этом сообщается на сайте саратовского Театра юного зрителя, в котором актриса работала с 1950 года. Строгановой было 87 лет.

Скончалась артистка, по данным представителей театра, еще в субботу, 16 сентября. «Прощание с актрисой состоится в понедельник, 18 сентября, в 10:30 [по местному времени] в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Киселева», — уточнили в пресс-службе. Остальных подробностей произошедшего и причин смерти Строгановой в театре не уточнили.

Как рассказала РБК пресс-секретарь саратовского ТЮЗа Анастасия Колесникова, «точной причины» смерти артистки ей не сообщили. «Я думаю, что дело в возрасте», — добавила собеседница РБК.

Валентина Строганова родилась в январе 1930 года. Свою карьеру она начала в 1950 году в саратовском Театре юного зрителя. Туда ее приняли сразу после окончания студии при Ярославском театре им. Волкова.

За шесть десятилетий на сцене ТЮЗа Строганова сыграла более ста ролей, очень разных по жанру, характеру и объему. В частности, актриса участвовала в постановках по пьесе Виктора Розова «Ее друзья», играла Валентину в спектакле по произведению Алексея Арбузова «Иркутская история». Также в репертуаре Строгановой были такие постановки, как «Три сестры», «На дне», «Женитьба Бальзаминова» и «Обыкновенная история». «Зрители моложе, — как уточняется на сайте саратовского ТЮЗа, — могли застать ее работы в ролях Мавры Тарасовны в «Наливных яблоках» и Фелицаты Антоновны Шабловой в «Поздней любви».

Помимо этого зрителям Валентина Строганова известна по фильму режиссера Леонида Полонского «Без права на пощаду». В нем актриса снялась в 1970 году.

Спустя несколько лет, в 1999 году, она была удостоена звания заслуженной артистки России. В 1992 году Строганова также была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.