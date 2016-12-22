ДНР запретила ввозить украинское сало

Власти ДНР запретили ввоз сала и любой другой продукции из мяса свинины, произведенных на территории Украины. Запрет касается в том числе и завоза этих продуктов в ручной клади для собственных нужд

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) ввели запрет на ввоз с территории Украины мяса свинины и любой другой готовой продукции из мяса свинины, включая сало, колбасные изделия и мясные консервы. Об этом говорится в заявлении министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Данный шаг ведомство объясняет ухудшающейся эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Украины. Запрет касается и провоза данной продукции в ручной клади для собственных нужд, уточняет министерство.

В начале сентября власти Украины сообщили, что ввели запрет на ввоз свиней и свиного мяса из Люблинского и Мазовецкого воеводств Польши в связи со вспышкой там АЧС.

Позднее польские власти объявили о проработке вопроса по возведению забора на границе с Украиной и Белоруссией, для предотвращения миграции диких кабанов, которые являются разносчиками АЧС. Со ссылкой на неназванных экспертов «Радио Польша» сообщало, что африканская чума свиней была занесена в Польшу дикими кабанами из Белоруссии.

По данным главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, которые он озвучил в июне 2017 года, с начала года вспышки АЧС были зарегистрированы в десяти​ регионах России. До конца года заболевание может распространиться еще на четыре региона, прогнозировал тогда он.