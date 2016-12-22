Transparency назвала Ресина ключевым разработчиком закона о реновации

Владимир Ресин Фото: Юрий Чичков для РБК

В проведенном организацией расследовании, озаглавленном «Ресиновация», утверждается, что именно бывший заместитель мэра Москвы стоит за принятием решения о запуске программы реновации жилого фонда столицы

Антикоррупционная организация Transparency International (TI) сообщила о близости руководства вошедших в состав неформального консорциума «Реновация» компаний к бывшему заместителю Юрия Лужкова и главе Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимиру Ресину (в момент публикации материала страница была недоступна. — РБК). В частности, утверждают авторы исследования, он был председателем совета директоров АО «Компания «Главмосстрой» с 1998 по 2011 год.

По мнению экспертов TI, этот факт, а также и то, что занимающий ныне кресло депутата Госдумы Ресин является единственным среди разработчиков законопроекта о реновации профессионалом в области градостроительной деятельности, свидетельствует, что именно бывший вице-мэр и есть «ключевой разработчик» этого законопроекта.

«Лоббистские возможности Ресина трудно переоценить: он свой и во власти, и в строительном бизнесе, у него огромный авторитет, не говоря уж о полномочиях депутата Госдумы. Однако в отсутствие установленных правил лоббистской деятельности она нередко приобретает причудливые формы», — отмечается в публикации TI, размещенной на сайте организации.

Заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов указал на необходимость разработать регулирующие лоббистские практики законы, уделив особое внимание общественному контролю. «Важно, что жители пятиэтажек, которых непосредственно касается вопрос сноса домов, не могут понять, кто в конечном счете стоит за реализацией этого проекта, кто лоббирует законопроект о реновации», — пояснил Шуманов.

Источник, близкий к Владимиру Ресину, заявил РБК, что логика расследования Transparency International смехотворна и рассчитана скорее на то, чтобы на волне обсуждения темы реновации привлечь внимание к статье и самой организации. Собеседник РБК уверяет, что сделанные в публикации выводы не имеют ничего общего с действительностью.

Сегодня, 17 мая, Мосгордума приняла законопроект о дополнительных гарантиях юридических и имущественных прав москвичей при реализации программы реновации. В частности, 33 депутата поддержали поправку о том, что власти должны содействовать при переезде многодетным семьям. При этом были отклонены поправки, требующие внести изменения в генплан, а также гарантировать жителям при выборе вариантов переселения не менее трех равнозначных квартир.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что Кремль не собирается вмешиваться в проект реновации жилого фонда в Москве. «Это не вопрос кремлевской повестки дня. Это городские дела», — сказал Песков, добавив, что мэрия «демонстрирует готовность принимать во внимание все замечания».