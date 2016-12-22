Заксобрание Петербурга отказалось обсуждать референдум по Исаакию

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Снятие вопроса с повестки дня в городском парламенте объяснили решением большинства депутатов, поддержавших предложение члена фракции «Единая Россия»

Законодательное собрание Петербурга не будет обсуждать вопрос о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ).

«Любой депутат Законодательного собрания может предложить внести или снять с повестки какой-либо вопрос. Депутат Борис Ивченко предложил снять этот вопрос, и его поддержали 38 депутатов», — сообщила «РИА Новости» представитель управления информации городского парламента.

Всего в состав Законодательного собрания Петербурга входит 50 депутатов, из которых 36 числятся в составе фракции «Единой России». ЛДПР, Партия роста, КПРФ и «Справедливая Россия» имеют в парламенте Петербурга фракции численностью три депутата, фракция «Яблока» состоит из двух депутатов.

Депутат Максим Резник (Партия роста) сообщил РБК, что депутат Ильченко предложил снять вопрос о референдуме с повестки дня «без каких бы то ни было объяснений», а когда сам Резник попытался выяснить причины, то спикер заксобрания не дал ему такой возможности, пояснив, что «депутат может не мотивировать свое предложение».

Резник сказал, что заксобрание нарушает закон о референдуме, уклоняясь от обсуждения вопроса о его проведении и группа депутатов продолжит вносить вопрос о референдуме на ближайших заседаниях, в том числе на следующей неделе.

Резник также отметил, что парламентарии из фракций Партии роста, «Яблока» и «Справедливой России» совместно с комитетом защиты Санкт-Петербурга обсудят «и другие меры».

Городской избирком Санкт-Петербурга одобрил проведение референдума о передаче собора 28 марта. В РПЦ инициативу назвали «правовым нонсенсом». В апреле комитет по законодательству Законодательного собрания рекомендовал парламенту города не выносить судьбу музея на референдум. Депутат Максим Резник в разговоре с РБК тогда заявлял, что предложение комитета будет оспорено в суде.

15 мая губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в ответ на запрос восьми депутатов заксобрания сообщил, что власти города до сих пор не получили заявку РПЦ на передачу в пользование здания Исаакиевского собора. При этом Полтавченко отказался сказать, что он сам думает о референдуме, однако отметил, что власти города изучают общественное мнение горожан, следя за публикациями в СМИ и другими выступлениями.

Расследование РБК: как Исаакиевский собор передавали РПЦ