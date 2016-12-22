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МГУ возглавил региональный рейтинг вузов QS
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МГУ возглавил региональный рейтинг вузов QS
Общество, 22:04
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МГУ возглавил региональный рейтинг вузов QS
МГУ им. Ломоносова стал лидером международного рейтинга QS среди вузов стран развивающейся Европы и центральной Азии. На втором месте — Новосибирский университет. СПбГУ занял четвертую строчку
Фото: Григорий Собченко / «Коммерсантъ»

Три в десятке

Исследовательская компания QS Quacquarelli Symonds опубликовала очередной выпуск регионального ​рейтинга университетов QS среди вузов стран развивающейся Европы (подразумеваются страны Восточной Европы) и центральной Азии (QS: Emerging Europe and Central Asia). В него вошли 97 российских вузов — на 33 больше, чем в 2016 году. Всего в публикуемой части рейтинга в 2017 году 300 университетов. В первую сотню этого списка попали 23 отечественных заведения.

Российские вузы заняли первые два места. Лидером стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, на второй строчке — Новосибирский государственный университет. Эти вузы показывают высокие результаты третий год подряд — в прошлом и позапрошлом году их позиции были те же. В первую десятку попал и Санкт-Петербургский государственный университет, занявший четвертое место. За год вуз потерял одну позицию — в 2016-м он занимал третье место.

В этом году третье место занял Тартуский университет в Эстонии. На пятом находится Карлов вуз из Чехии, на шестом — Варшавский университет из Польши. Седьмое место занимает Босфорский университет из Стамбула. На восьмой, девятой и десятой строчке расположились Чешский технический университет из Праги, турецкий Ближневосточный технический университет и ​Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Что такое рейтинг QS

Рейтинги QS — одни из самых влиятельных мировых рейтингов вузов. QS готовит международный глобальный рейтинг, рейтинги по различным регионам и предметные рейтинги. На результаты QS, а также на Академический рейтинг университетов мира (The Academic Ranking of World Universities) и Рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher Education ориентируется проект по продвижению российского высшего образования за рубежом «5-100». Из 23 вузов-лидеров рейтинга по Восточной Европе и Центральной Азии 15 участвуют в «5-100». В первую сотню глобального международного рейтинга QS вошел только МГУ.

Российские вузы укрепили свои позиции во второй десятке. В 2016 году в этом сегменте было два университета — Московский физико-технический институт (МФТИ) на 16-м месте и Томский государственный (ТГУ) на 20-м. В 2017 году ТГУ поднялся на 11-ю строчку, МФТИ — на 13-ю, а 20-е место занял Московский государственный технический университет им. Баумана. Высшая школа экономики заняла 25-е место, улучшив свой прошлогодний показатель на десять позиций.

Несколько вузов из первой сотни ухудшили свои позиции. Среди них Московский государственный институт международных отношений, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде, Новосибирский технический государственный университет, Южный федеральный университет, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и Дальневосточный федеральный университет.

Методология рейтинга

Для формирования регионального рейтинга QS оценивает вузы по девяти критериям. Самый важный — академическая репутация, под которой подразумевается авторитет вуза в международной научно-академической среде. От репутации зависит 30% оценки. Для ее определения QS опрашивает ученых со всего мира. Они должны указать университеты, которые, по их мнению, выделяются с точки зрения проведения научной работы в их области знаний.

Второй критерий — репутация у работодателей. Она дает 20% от итоговой оценки. QS обращает внимание и на соотношение научно-педагогического состава и студентов в заведении (15% от итоговой оценки). По мнению специалистов QS, этот показатель отражает усилия университета по обеспечению высоких стандартов научной поддержки.

На 10% итоговая оценка зависит от количества публикаций на одного сотрудника университета. Этот показатель QS вычисляет на основе данных крупнейшей в мире базы научной литературы Scopus от Elsevier. Также 10% оценки зависит от влияния университета в интернете. Сайт вуза должен быть понятным и информативным.

По 5% дает количество сотрудников с научными степенями и цитирование статей. По 2,5% от оценки зависит от доли иностранных сотрудников и иностранных студентов. Этот показатель отражает успехи вуза по привлечению ученых и обучающихся из других стран.

Критерии оценки вузов по методологии QS объективны, полагает заместитель директора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд. «Но именно в этом рейтинге исследователи рассматривали территорию бывшего СССР и Турцию. И очевидно, что российские вузы оказались лучшими», — указал он.

Целенаправленная деятельность

МГУ постоянно анализирует свои результаты во всех международных рейтингах, рассказал РБК проректор вуза Алексей Хохлов. «Мы ориентируемся на критерии, по которым нас оценивают крупнейшие аналитические агентства, и стараемся их улучшать. Например, мы поощряем сотрудников, публикующихся в иностранных журналах», — заметил он. Кроме того, недавно в МГУ запущена программа по запуску лабораторий под руководством молодых ученых, указал Хохлов. «Думаю, в ближайший год мы откроем 10–12 новых лабораторий по различным направлениям», — сообщил он.

Передвижение вузов в рейтинге QS в этом регионе очень показательно для стран постсоветского пространства, полагает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Всех их объединяет движение от советской системы образования, которая ориентировалась на нужды государства и «производила» кадры — учителей, врачей и инженеров, к студентоориентированной, западной модели. И чем быстрее и эффективнее они движутся по этому пути, тем выше их показатели», — пояснила она.

На этот рейтинг могут ориентироваться работодатели, абитуриенты, родители и люди, желающие получить дополнительное образование, уверена Абанкина. «Как правило, чем выше вуз в рейтинге, тем выше компетенции его выпускников, следовательно, больше шансы на их трудоустройство, высокий заработок и т.д.», — полагает она.

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Автор: Полина Звездина.
Теги: Европа , МГУ , рейтинги , Средняя Азия , рейтинг QS
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