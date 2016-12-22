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Генералу СКР Максименко дважды вменили взятку за освобождение людей Шакро
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Генералу СКР Максименко дважды вменили взятку за освобождение людей Шакро
Общество, 16:49
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Генералу СКР Максименко дважды вменили взятку за освобождение людей Шакро
Следствие ФСБ возбудило против генерала СКР Михаила Максименко два дела по одним и тем же обстоятельствам, заявил его адвокат. Максименко, по версии ФСБ, получил за одни и те же действия одинаковые суммы в разной валюте
Михаил Максименко (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Следственное управление ФСБ вменило начальнику главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилу Максименко два эпизода взятки за одно и то же действие. Об этом заявил его адвокат Андрей Гривцов на заседании в Мосгорсуде по продлению ареста Максименко, передает корреспондент РБК.

Судья Сергей Груздев постановил в понедельник продлить Максименко арест на три месяца.

Всего в отношении Максименко за 15 месяцев следствия было возбуждено четыре уголовных дела, напомнил защитник. Первое — о взятке в €500 тыс. за освобождение из СИЗО подручных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Второе — о взятке в 1 млн руб. от предпринимателя Бадри Шенгелии за возбуждение дела против полицейских о незаконном изъятии его часов Hublot. Третье — о взятке от бизнесмена Дмитрия Смычковского в виде автомобиля Jeep. А четвертое — о том, что «Максименко совместно с теми же самыми лицами, что и в первом эпизоде, получил уже другую сумму — $500 тыс. — за те же самые действия, что и в первом эпизоде», сказал Гривцов.

«Если сопоставить эти дела, мы видим, что речь идет об одних и тех же обстоятельствах, которые следствие лишь немного видоизменило. По закону ни одно лицо не может нести ответственность дважды за одно и то же преступление», — заявил адвокат.

Речь идет об освобождении из СИЗО Андрея Кочуйкова и Эдуарда Романова — членов банды Шакро Молодого, которые в декабре 2015 года были арестованы по делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице. Через полгода после их ареста ГСУ Москвы переквалифицировало Кочуйкову и Романову обвинение на более мягкое (с хулиганства на самоуправство) и не стало ходатайствовать о продлении им срока содержания под стражей, что ФСБ связывает со взяткой от Шакро на общую сумму в €1 млн, половина из которой досталась Максименко.

Кочуйков и Романов вышли на свободу, а через несколько дней были задержаны вновь, на сей раз сотрудниками ФСБ. Вскоре под арестом по обвинению в вымогательстве оказался сам Калашов. А 19 июля Лефортовский суд арестовал генералов СКР.

Спустя год после возбуждения дела в ФСБ пришел с повинной бизнесмен, бывший совладелец сети суши-баров «Якитория» Олег Шейхаметов, сообщали «Коммерсантъ» и «Росбалт». Шейхаметов рассказал, что именно он, а не Шакро Молодой, добивался освобождения Кочуйкова и Романова за $500 тыс. ФСБ после признания Шейхаметова возбудила в отношении генералов СКР новое уголовное дело. Преследование самого бизнесмена было прекращено в связи с явкой с повинной, и он отправился обратно за рубеж, где живет все последние годы, уточнял РБК его адвокат Владимир Жеребенков.

Неопределенность с суммой может быть связана с тем, что деньги, которые, по версии следствия, получил Максименко, так и не были у него найдены и изъяты. Это отметил на заседании член следственной группы ФСБ по делу Евгений Зотчик. «Мой доверитель точно в этом не виноват. Либо вы плохо ищете, либо этих денег не было вообще», — парировал адвокат Гривцов.

По делу о взятках в СКР кроме Максименко проходят еще два высокопоставленных офицера — это заместитель Максименко Александр Ламонов и замглавы столичного управления СКР Денис Никандров. Все трое были задержаны сотрудниками ФСБ летом прошлого года.

Всего в деле сейчас шесть эпизодов и шестеро обвиняемых; один из них, Смычковский, объявлен в международный розыск, заявил следователь Зотчик. Необходимость продлить арест Максименко он связал в том числе с тем, что генерал продолжает возглавлять управление в СКР: он не снят, а лишь временно отстранен от должности, а значит, еще может повлиять на свидетелей из числа подчиненных.

Также по делу проходили сотрудник УСБ Денис Богородецкий и бывший сотрудник главного управления собственной безопасности МВД Евгений Суржиков. С них, по данным «РИА Новости», обвинение было снято из-за явки с повинной и «деятельного раскаяния». Правда, Суржиков сейчас находится на скамье подсудимых по другому делу — о вымогательстве в составе банды Шакро Молодого.

Ключевую роль в деле следствие отвело именно Максименко, рассказывали два источника РБК в спецслужбе. Как следовало из материалов дела, подручные Шакро договаривались о взятке именно с ним. По словам собеседников РБК, Максименко — один из наиболее влиятельных сотрудников СКР, который был в хороших отношениях с руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.

Максименко категорически отказался давать показания по делу, о чем заявил на заседании. Само расследование и негативные публикации в прессе, по его словам, направлены «на дискредитацию как всего Следственного комитета, так и его руководителя Александра Ивановича Бастрыкина», — убежден обвиняемый.

«Следователям и оперативникам ФСБ нужно только одно — чтобы я признался в преступлениях, которые не совершал. Мне неоднократно называли конкретное наказание, к которому меня должен приговорить суд, — 20–22 года строгого режима в самой ужасной колонии, какая только есть на территории Российской Федерации. Я не буду наговаривать на честных сотрудников СКР, несмотря на угрозу сурового наказания, которое мне может назначить суд», — добавил генерал.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: взятка , ГСУ СКР , Денис Никандров , Михаил Максименко , Александр Ламонов
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