Более 40% россиян заявили о худших временах впереди

Около 20% россиян заявили, что самые тяжелые времена страна переживает сейчас, в два раза больше респондентов считают, что главные трудности еще впереди. Вместе с тем 31% посчитали, что уже пережили самое неприятное, выяснил ВЦИОМ

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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) более 40% россиян считают, что тяжелые времена еще впереди и их только предстоит пережить, в то время как 21% респондентов ответили, что они уже наступили. При этом 31% опрошенных заявили, что такие времена уже прошли.

«Доля тех, кто думает, что худшие времена впереди, сегодня составляет 41%, а доля тех, кто полагает, что они остались позади, — 31%. По ощущениям 21% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас», — цитирует материалы исследования «РИА Новости».

На основе этих данных ВЦИОМ рассчитывает индекс социальных ожиданий, который сейчас находится в зоне отрицательных значений — минус 31 пункт. Он может принимать значение от плюс 100 до минус 100, и чем выше это значение, тем с бóльшим оптимизмом россияне смотрят в будущее, считают эксперты ВЦИОМа. В мае 2017 года его расчетный уровень составил минус 35 пунктов.

По данным на сайте центра, самое высокое значение за последние годы индекс социальных ожиданий показывал во втором квартале 2014 года, однако и тогда оставался в зоне отрицательных значений — четыре пункта ниже нуля. В то время на короткий период доля тех, кто считает, что сложные времена прошли, превысила отзывы оппонентов и составила 41%. Однако уже первом квартале 2015 года этот индекс опустился до отметки минус 60, через год — до минус 62. Доля оптимистов при этом падала соответственно до 16 и 15%.

Падение индекса происходило в основном за счет тех, что считал, что главные трудности еще впереди, в начале 2016 года так оценивали перспективу 52% россиян.​