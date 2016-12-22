В Госдуме предложили разрешить водителям удаленно обжаловать штрафы ГИБДД

В Госдуме намерены разработать законопроект, который позволит автовладельцам дистанционно отменять неверно выписанные штрафы с камер наблюдения. Систему обжалования предлагается упростить до одного клика

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Технические ошибки в постановлении о наложении штрафа, полученное по почте, станут основанием для автоматического аннулирования документа без участия автовладельца. Об этом «Парламентской газете» заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Парламентарий отметил, что в настоящее время автовладельцу приходится пройти «целую цепочку препятствий» для того, чтобы обжаловать постановление — вплоть до того, что ему приходится ездить разбираться в другой город. «Человек не виноват в нарушении, при проверке это было подтверждено, но удаленно решить вопрос нельзя. Техническая ошибка, а страдать должен автовладелец», — подчеркнул он.

По мнению Лысакова, процедура обжалования ошибочных постановлений «слишком забюрократизирована и нуждается в упрощении». Он отметил, что в настоящее время сотрудники ГАИ не могут отменить собственное постановление даже когда видят ошибку. ​В этом случае сам водитель должен приехать и написать заявление об ошибке, либо прокурор должен вынести определение об отмене, сказал депутат.

Лысаков отметил, что планирует заняться устранением этих проблем в скором времени. По его мнению, у подразделения, которое уполномочено выписывать штрафы по почте, должны быть правовые основания ликвидировать «бракованные» постановление без участия водителя.

Ошибки, как считает парламентарий, происходят из-за усталости операторов, которые проверяют фото- и видеофайлы. ​Ошибки будут происходить все чаще, поскольку количество камер на улицах растет, уверен он.

В планах Лысакова упростить систему обжалования административных штрафов по принципу одной кнопки. «Например, автовладелец на сайте Госуслуг, в разделе штрафы может кликнуть окошко «Не мой номер», — пояснил депутат, — после этого сотрудники подразделения, выписавшего постановление, еще раз его проверяют, и в случае обоснованности претензий отправляют штраф в корзину». Поскольку человек авторизован на сайте Госуслуг, его запрос не будет выглядеть анонимной жалобой, заключил он. ​