При пожаре в доме престарелых в Ивановской области погибли два человек

В при пожаре в доме престарелых городе Пучеж в Ивановской области погибли двое мужчин — постояльцев. Один из погибших скончался на месте, второго доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Жертвами пожара в городе Пучеж Ивановской области, где в ночь на 16 сентября загорелся дом престарелых и инвалидов, стали два человека, рассказали «Интерфаксу» в Главном управлении МЧС по региону.

По словам собеседника агентства, в результате пожара погибло два человека — один из них погиб во время пожара, второго спасатели вынесли из здания и передали сотрудникам «скорой помощи», однако через некоторое время он умер в больнице.

Всего, по данным собеседника агентства, было эвакуировано более 100 человек.​​ Как рассказали источники РИА Новости, погибли два постояльца — мужчины 1960 и 1952 годов рождения. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении или поджог.

Как сообщается на сайте правительства области, площадь пожара на третьем этаже составила 20 кв. метров. Всего в доме-интернате проживает 524 человека. «После ликвидации пожара людей расселили в их комнаты. Жилые комнаты не пострадали, здание сохранено. Повреждена только рекреационная часть в одном крыле. В отделении временного пребывания в том же населенном пункте мы расселили 26 человек, пока идут восстановительные работы в помещениях, которые непосредственно примыкают к месту пожара», — сказала руководитель комплекса социальной сферы области Ирина Эрмиш.

По информации на сайте регионального ГУ МЧС, информация о возгорании поступила в 22:55 пятницы. Горело здание дома престарелых и инвалидов, расположенное по адресу город Пучеж, ул. Калинина, д. 2.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 22:57 наблюдалось открытое горение на 3 этаже 3 корпуса», — говорится в сообщении МЧС. Пожар был ликвидирован уже в 23:07, уточнили в ведомстве. ​В сообщении говорилось о пострадавших, однако о жертвах информации не было.