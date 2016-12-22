Патриарх Кирилл осудил желающих обновить церковь «рясу носящих»

Патриарх Кирилл раскритиковал священнослужителей, желающих обновления РПЦ. В речи, посвященной столетию гонений на церковь, он сказал, что обновленцы провоцируют раскол и отсылают общество во времена патриарха Тихона, который стал «символом верности Христу»

Патриарх Кирилл (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава РПЦ патриарх Кирилл осудил священнослужителей, которые выступают за обновление и улучшение церкви: они провоцируют раскол, уверен он, об этом сообщает «Интерфакс».



«А разве сегодня не так действуют некоторые, в том числе и рясу носящие, которые выступают за необходимость обновления, улучшения, а на самом деле провоцируют семена разделения и раскола?! Ничего нового, все повторяется», — заявил патриарх, выступая на конференции, посвященной столетию начала гонений на церковь в России.

По словам патриарха, подобные попытки предпринимались во времена святителя Тихона (поощряемое советской властью движение священников-обновленцев. — РБК), который в годы гонений на верующих стал «символом верности Христу».



