Патриарх Кирилл осудил желающих обновить церковь «рясу носящих»

Глава РПЦ патриарх Кирилл осудил священнослужителей, которые выступают за обновление и улучшение церкви: они провоцируют раскол, уверен он, об этом сообщает «Интерфакс».
«А разве сегодня не так действуют некоторые, в том числе и рясу носящие, которые выступают за необходимость обновления, улучшения, а на самом деле провоцируют семена разделения и раскола?! Ничего нового, все повторяется», — заявил патриарх, выступая на конференции, посвященной столетию начала гонений на церковь в России.
По словам патриарха, подобные попытки предпринимались во времена святителя Тихона (поощряемое советской властью движение священников-обновленцев. — РБК), который в годы гонений на верующих стал «символом верности Христу».
«Именно поэтому главный удар был направлен на патриарха Тихона. И мы знаем, какой путь исповедничества прошел святитель Тихон: изоляция от окружавших его помощников, от близких людей, компрометация в прессе, изоляция от всего общества, запрет на совершение богослужений, спровоцированный в это время раскол тех, кто стремился обновить, улучшить церковь», — рассказал глава РПЦ.
Патриарх отметил, что годы гонений на церковь еще не ушли в прошлое, эти вопросы продолжают волновать общественность. Негативное отношение к РПЦ, особенно среди молодежи, предстоятель связал с сильным информационным потоком, который возводит единичные негативные факты о церкви в систему.
«Чтобы возбудить негативные чувства, используется все то же, что и в начале XX века. Ошибки и оплошности духовенства, единичные в масштабах церкви, таким образом «подсвечиваются», чтобы создать образ церкви, погрязшей в богатстве и грехе», — сказал патриарх, подчеркнув, что не стоит оправдывать этих людей.
«Это тот случай, когда всякое оправдание является контрпродуктивным. Мы должны противопоставить антицерковной пропаганде нашу историю, наших новомучеников и исповедников. Это то, что наша молодежь должна знать», — заявил глава РПЦ.
12 июня патриарх Кирилл впервые в новейшей истории РПЦ провел закрытую встречу с российскими политологами и философами, об этом писала газета «Ведомости». Как рассказал изданию один из участников встречи, говорили об угрозах, которые могут возникнуть перед церковью в будущем. По его словам, РПЦ хочет быть к этому готовой, потому и решила послушать, что будет с обществом и как в этой ситуации быть церкви. Источники издания рассказали, что на заседании не касались по-настоящему резонансных вопросов во взаимоотношениях церкви и государства — передачи Исаакиевского собора РПЦ или приговора «ловцу покемонов» Соколовскому.
11 мая блогер Руслан Соколовский был приговорен к трем с половиной годам условно за то, что играл в храме в приложение Pokemon Go и заявлял, что Бога нет. В РПЦ, комментируя приговор молодому человеку, посоветовали принять это решение суда как «знак того, что в этом мире есть милосердие». 10 января власти Санкт-Петербурга заявили о том, что Исаакиевский собор будет передан в собственность РПЦ. Эта новость стала причиной масштабных акций протеста в Северной столице. Президент Владимир Путин, комментируя вопрос передачи Исаакия церкви, заявил, что собор был построен как храм, как церковь, а в советское время «маятник Фуко повесили — открыли музей атеизма». Передачу планируют провести 12 июля, в день святых Петра и Павла.