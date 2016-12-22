Вытоптанное «Зарядье»: что случилось после открытия парка у Кремля

Парк «Зарядье» заявил об уничтожении 10 тыс. растений за первые дни работы. Однако РБК во ФГУП «Охрана» заявили, что, несмотря на камеры и 350 охранников, нарушений в парке «Зарядье» в первые дни его работы зафиксировано не было

Фото: Владислав Шатило / РБК

Селфи без нарушений

За первые три дня работы парка «Зарядье» у Кремля, который Владимир Путин открыл 10 сентября, было уничтожено 10 тыс. растений, разбит стеклянный купол и повреждено световое окно. Об этом в среду, 13 сентября, рассказал начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин. Были вытоптаны, по его словам, редкие многолетники, а вырваны с корнем калужница болотная (занесена в Красную книгу) и осока.

РБК Сафиуллин сообщил, что растения вытаптывали, делая селфи. «Когда человек делает фотографию, ориентированную на внешние виды, ему все равно, что у него под ногами», — отметил Сафиуллин. На следующий день, 14 сентября, пресс-секретарь парка Карина Горобец опровергла эту информацию и сообщила агентству «РИА новости», что «это домыслы». В мэрии подтвердили, что ущерб от наплыва посетителей парка действительно был, объяснив его большим ажиотажем вокруг открытия «Зарядья».

«Я думаю, что это просто большой интерес, большая востребованность парка. И он просто пока не может это вместить, поэтому сейчас сделаем нормальный график, который позволяет парку и работать, и отдыхать, и никаких проблем не будет. Просто большое событие, много желающих», — передает слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой агентство «РИА Новости». Ни администрация парка «Зарядье», ни мэрия Москвы за все время, которое прошло после открытия парка, не предоставляли записей с камер видеонаблюдения, на которых было бы видно выкапывающих растения посетителей.

Камеры в «Зарядье» установлены, рассказал РБК начальник отдела видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин.​ В парке работает локальная система видеонаблюдения, которая в будущем должна быть интегрирована в городскую систему. «Сейчас интегрированы 34 камеры, доступ к которым предоставлен сотрудникам правоохранительных органов, отвечающим за обеспечение правопорядка. Также в рамках городской системы видеонаблюдения установлены четыре дополнительных камеры для обзора территории, прилегающей к парку «Зарядье», — сообщил Головин.

Несмотря на жалобы администрации парка и наличие камер, во ФГУП «Охрана» (структура Росгвардии), которое обеспечивает безопасность парка, правонарушений зафиксировано не было. «Мы заступили на объект 4 сентября. За это время сообщений о правонарушениях не поступало», — сказал РБК официальный представитель ФГУП Валерий Грибакин. Об отсутствии зафиксированных правонарушений РБК рассказал и источник в ГУ МВД по Москве. На запрос РБК о том, были ли зафиксированы правонарушения в «Зарядье», на момент написания материала в столичной полиции не ответили.

350 охранников В июле 2017 года был объявлен конкурс на охрану парка «Зарядье». В технической документации указано, что территорию парка площадью 10,2 га с рекреационной нагрузкой более 5,7 млн человек в год должны патрулировать десять охранников. 24 августа этого года закупка была отменена, поскольку функцию по обеспечению правопорядка поручили ФГУП «Охрана». «На территории одновременно несут службу 65 постов, всего задействованы 350 работников ФГУП. Все они — гражданские лица, бывшие сотрудники МВД», — сообщил Грибакин. По его словам, в первые дни после открытия — 9, 10 и 11 сентября — камеры видеонаблюдения работали в тестовом режиме, который позволял фиксировать нарушения.

Озеленение без ограждений

Готовиться к озеленению «Зарядья» власти начали за год до открытия. В начале августа 2016 года был разыгран тендер на комплексное благоустройство парковой зоны, которое включало в себя высадку растений. Согласно сметной документации, стоимость всех работ по озеленению составила 470,5 млн руб., расходы на посадку многолетников оценили в 204,6 млн руб. В парке должны были высадить 127 видов многолетних растений, в том числе 5820 саженцев калужницы общей стоимостью 1,2 млн руб. и 4365 кустов осоки волосовидной за 1,3 млн руб. Весной московские власти сообщали, что посадка растений в Зарядье начнется в мае.

В июле этого года был объявлен еще один конкурс — на создание инфраструктуры и условий для открытия парка. Победитель должен был установить ограждения для защиты зеленых насаждений — 2,2 тыс. м каната и 1 тыс. металлических столбиков, разработать 25 экскурсионных маршрутов и программ по территории и организовать посещение парка москвичами по онлайн-билетам с 11 по 30 сентября. Тендер выиграл Фонд содействия социальному и культурному развитию Москвы «Столица». На запрос РБК о том, был ли в полном объеме реализован контракт, в фонде не ответили. Согласно базе данных СПАРК, фонд «Столица» принадлежит Банку Москвы и Московскому фонду сохранения культуры (МФСК), в числе совладельцев которого мэрия. Директор «Столицы» — Александр Никулочкин, МФСК — Сергей Дугин, информации о них в открытых источниках нет.

По словам специалиста по озеленению Дмитрия Ольхова, который посетил парк 11 сентября, холмовая зона «Зарядья» не была оборудована дорожками и заявленными в тендере ограждениями. «Если в местах, где произрастают хвойные, цветочные и кустарниковые растения, есть достаточно широкие дорожки, то в местах, где растут редкие породы мхов, проходы слишком тесные, и людям просто некуда деваться», — отметил Ольхов.

Поскольку растения в «Зарядье» высадили сравнительно недавно, они пока не прижились, сказал РБК ландшафтный дизайнер Владислав Потапов. Нужно было подождать с открытием парка минимум год или на год раньше высаживать растения, чтобы посадки хорошо укоренились, — тогда они были бы более стойкими и их было бы сложнее повредить, говорит Потапов. «Возможно, в некоторых местах были ошибки в проектировании. В общественном парке в самом центре столицы, где ожидаемо будет много посетителей, сделали слишком большие вкрапления растительности в мощение. Стоило лучше оповестить гостей парка, где можно или нельзя ходить», — отметил дизайнер.

Названные властями данные о числе погибших растений завышены, считает Потапов. «Вряд ли это можно было бы точно посчитать. Ущерб от уничтожения составляет условно 200–300 руб. за растение», — добавил собеседник РБК. Если оценка властей в 10 тыс. погубленных растений верна, то восстановление посадок может обойтись в 3 млн руб., подсчитал РБК.

В пресс-службах департамента культуры Москвы и «Зарядья» отказались отвечать на вопросы РБК о том, был ли парк застрахован. РБК не удалось найти в открытых источниках информацию о страховании парка. В «Зарядье» через пресс-службу департамента культуры лишь сообщили РБК, что «все усилия сотрудников» парка «направлены на восстановление его ландшафта».

За разговорами о вырванных и вытоптанных посетителями растениях администрация «Зарядья» могла попытаться скрыть свои недоработки, допущенные при устройстве парка, предположил в разговоре с РБК социолог, эксперт общественной палаты Москвы Юрий Московский. «Оскорбленными оказались десятки тысяч москвичей, которых назвали вандалами», — уточнил он.