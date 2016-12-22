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Путин вспомнил поговорку «гладко было на бумаге» из-за реновации в Москве
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Путин вспомнил поговорку «гладко было на бумаге» из-за реновации в Москве
Реновация Москвы, 15:45
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Путин вспомнил поговорку «гладко было на бумаге» из-за реновации в Москве
Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопросы о программе реновации в Москве. Президент объяснил, почему эту программу сейчас сложно распространить на другие регионы

Путин особо подчеркнул, что при осуществлении программы реновации в Москве не должны быть нарушены права граждан и прежде всего право собственности. Президент отметил, что если люди не хотят участвовать в программе, «втаскивать их насильно в программу нельзя».

Глава государства отметил, что важно то, как программа реновации будет осуществляться на практике, напомнив про поговорку «Гладко было на бумаге, но забыли про овраги». По его словам, руководство Москвы пообещало, что все продумало. «Но мы знаем как все происходит на самом деле — этаж не тот, окна смотрят не в ту сторону», — сказал президент. «Все нельзя предусмотреть, но не нужно относиться к этому формально», — отметил Путин, выразив надежду, что мэр Сергей Собянин добьется этого от подчиненных.

«Прямая линия с Владимиром Путиным»: онлайн-трансляция

Депутат Госдумы Галина Хованская спросила президента о возможном распространении программы реновации на всю страну. Путин ответил, что прекрасно понимает настроения людей в других регионах, однако подчеркнул, что столичные власти проводят реновацию за счет собственно в бюджета. Он объяснил, что Москва рискует через 10-15 лет «получить тот же объем беды, что и другие регионы, потому что часть жилого фонда превратится в аварийное жилье».

Однако президент заявил, что обсудить программу реновации в других регионах нужно. «С решением проблемы аварийного жилья, надо будет подумать об этом», — добавил он.

В настоящее время Москва занимает одно из последних мест по доле ветхого и аварийного жилья, немного опережая Санкт-Петербург и Севастополь.

Совет Федерации в апреле предложил распространить программу, разработанную для столицы, на другие регионы, в первую очередь на города-миллионники и северные города. В миллионниках осталось почти 32 тыс. пятиэтажек. По оценкам экспертов, их снос обойдется в 4–9 трлн руб. При этом опрошенные РБК представители региональных властей заявили, что у них в бюджетах нет денег на расселение хрущевок.

Федеральная программа по сносу жилья, признанного аварийным до 2012 года, должна завершиться в сентябре. Как сообщили РБК в Минстрое, в 51 регионе программа завершена на 70% и выше, в 18 отстают от темпов сильнее

Автор: Артем Филипенок
Теги: реновация , «Прямая линия с Владимиром Путиным»
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