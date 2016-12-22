Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,76 57,42 EUR Нал. 68,34 67,73 USD Бирж. 57,16 -0,54 EUR Бирж. 67,64 -0,58 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5749,94 +96,37 ММВБ 2098,77 +0,18% РТС 1156,64 +1,11% Brent 57,20 +1,42% DJIA 22871,72 +0,13% Nasdaq 6605,80 +0,22% FTSE 7535,44 -0,28%
Министр Ткачев не увидел разницы между Индонезией и Кореей
Лента новостей
Путин назвал санкционные списки вредными и просто глупыми 20:12, Политика Остановку поезда нового типа в московском метро объяснили перезагрузкой 20:05, Общество На ВДНХ вандалы повредили монумент с планетами Солнечной системы 19:44, Общество Министр Ткачев не увидел разницы между Индонезией и Кореей 19:33, Общество В Москве состоялся карнавал молодежи и студентов 19:14, Фотогалерея  В Киеве националисты вышли на Марш славы УПА 19:10, Политика Чемпионат России по футболу. «Краснодар» — ЦСКА. Онлайн 19:00, Спорт Андрей Аршавин выиграл второй титул за год 18:54, Спорт В Сомали при взрыве автомобиля погибли 40 человек 18:23, Общество На Украине задержали журналиста из Азербайджана 18:03, Общество Президент Узбекистана арендовал самолет у Алишера Усманова 17:34, Бизнес Орешкин не увидел рисков возникновения пузырей на рынке недвижимости 17:30, Экономика Орешкин рассказал о позиции России по докапитализации Всемирного банка 17:30, Финансы При аварии свадебного кортежа на Кубани погиб один человек 17:25, Общество Силуанов назвал сроки реструктуризации венесуэльского долга 17:00, Экономика В Харькове облили красной краской памятный знак УПА 16:56, Общество Бастрыкин назвал условие для отмены моратория на смертную казнь 16:40, Общество «Манчестер Юнайтед» впервые в сезоне не забил ни одного гола 16:32, Спорт Титов обвинил Россельхознадзор в срыве посадки новых виноградников 16:30, Общество При нападении слона на лагерь беженцев-рохинджа погибли четыре человека 16:19, Общество Мединский рассказал о своем отношении к рэп-баттлам 15:45, Общество ФСБ пресекла попытку контрабанды 20 тонн сельхозпродукции с Украины 15:12, Общество Сирийская армия заняла фактическую столицу «Исламского государства» 15:10, Политика Защита совладельца «Юлмарта» Костыгина обжаловала решение о его аресте 15:04, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн 14:30, Спорт Местные жители попытались перекрыть проезд на мусорный полигон под Клином 14:08, Общество Би-би-си рассказала о встрече Путина и Собчак 13:52, Политика Костин объяснил сложности в отношениях с США угрозой импичмента Трампу 13:31, Политика
Министр Ткачев не увидел разницы между Индонезией и Кореей
Общество, 19:33
0
Министр Ткачев не увидел разницы между Индонезией и Кореей
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассмешил президента Владимира Путина, перепутав в своей речи Индонезию и Южную Корею
Александр Ткачев, Аркадий Дворкович, Владимир Путин и Андрей Белоусов (слева направо) во время совещания по вопросам развития сельского хозяйства (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Во время выступления на совещании по развитию сельскохозяйственного сектора с участием президента России Владимира Путина в Воронеже, Ткачев рассказывал о том, как Германия экспортирует свинину в разные страны мира, сообщает пресс-служба Кремля. В частности он рассказал о том, что 3 млн т  этого мяса каждый год покупают Китай, Индонезия и Япония.

Заявление Ткачева вызвало улыбку у президента, который решил уточнить:

«Индонезия — мусульманская страна, свинину не едят». «Хорошо, Южная Корея», — ответил Ткачев. После этого он попытался продолжить выступление, однако тут же прервал себя словам «Какая разница». После этого зал засмеялся, а Путин прикрыл лицо руками.

Рассказ об экспорте Германии, которую Ткачев назвал «близкой и понятной страной», министр начал для того, чтобы рассказать о строительстве на Дальнем Востоке комплексов по разведению свиней.

В ходе совещания Ткачев также рассказал о перспективах ввоза в Россию турецких помидоров. «Мы, безусловно, должны проделать серьезную работу, чтобы турецкие помидоры не попадали через Белоруссию контрабандой, через Азербайджан и, понятно, не разрушали все наши посылы и инвестиции в эту отрасль», — сказал он.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Индонезия , Александр Ткачев , свинья
Главное
Минобороны назвало действия коалиции примером безграмотного планирования Политика
Материалы по теме
Ткачев предложил изымать перевозящие «санкционку» машины Общество
Ткачев заявил о возможности России стать мировой аграрной державой Экономика
Ткачев назвал сроки включения муки для собачьего корма в продэмбарго Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку