Министр Ткачев не увидел разницы между Индонезией и Кореей

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассмешил президента Владимира Путина, перепутав в своей речи Индонезию и Южную Корею

Александр Ткачев, Аркадий Дворкович, Владимир Путин и Андрей Белоусов (слева направо) во время совещания по вопросам развития сельского хозяйства (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Во время выступления на совещании по развитию сельскохозяйственного сектора с участием президента России Владимира Путина в Воронеже, Ткачев рассказывал о том, как Германия экспортирует свинину в разные страны мира, сообщает пресс-служба Кремля. В частности он рассказал о том, что 3 млн т этого мяса каждый год покупают Китай, Индонезия и Япония.

Заявление Ткачева вызвало улыбку у президента, который решил уточнить:

«Индонезия — мусульманская страна, свинину не едят». «Хорошо, Южная Корея», — ответил Ткачев. После этого он попытался продолжить выступление, однако тут же прервал себя словам «Какая разница». После этого зал засмеялся, а Путин прикрыл лицо руками.

Рассказ об экспорте Германии, которую Ткачев назвал «близкой и понятной страной», министр начал для того, чтобы рассказать о строительстве на Дальнем Востоке комплексов по разведению свиней.

В ходе совещания Ткачев также рассказал о перспективах ввоза в Россию турецких помидоров. «Мы, безусловно, должны проделать серьезную работу, чтобы турецкие помидоры не попадали через Белоруссию контрабандой, через Азербайджан и, понятно, не разрушали все наши посылы и инвестиции в эту отрасль», — сказал он.