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«Первый канал» откажется от программы «Жди меня»
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«Первый канал» откажется от программы «Жди меня»
Общество, 16:01
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«Первый канал» откажется от программы «Жди меня»
Контракт «Первого канала» с телекомпанией «ВИD» на производство программы «Жди меня» истек, новый подписан не будет, сообщили источники РБК. «Первый» и «ВИD» не смогли договориться о кандидатуре ведущего.
Съемки телевизионной программы «Жди меня» (Фото: Евгений Гладин / ТАСС)

Контракт «Первого канала» с телекомпанией «ВИD» на производство программы «Жди меня» не будет подписан, сообщил РБК источник на «Первом канале» и подтвердил другой источник, близкий к переговорам.

По словам собеседника РБК на «Первом канале», контракт на производство другой популярной программы производства «ВИD» — «Поле чудес» -​ переподписан. «С «Поле чудес» все в порядке. Контракт по ней был продлен, как это делается автоматически на протяжении последних 20 лет», — пояснил он.

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Как пояснил РБК источник на «Первом канале», основная причина непродления контракта с «ВИD» на производство «Жди меня» — «кадровая политика новой команды программы». «Они [новая команда «Жди меня»] уволили без согласования с «Первым каналом» ведущего программы Александра Галибина. И на данный момент производитель не представил кандидатуру ведущего, которая бы устроила «Первый канал», — сообщил он, добавив, что в результате было принято решение не продлевать контракт с «ВИD» на производство программы.

Источник рассказал РБК, что телекомпания выдвигала на роль ведущего «Жди меня» кандидатуру актера и продюсера Сергея Жигунова, но «Первый канал» ее отверг.

«Шоу больше не будет выходить в эфире «Первого канала», — уточнил другой источник РБК. — 15 сентября в эфире будет повтор одного из старых выпусков». Он подтверждает, что «конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы».

Производитель программы — «Телекомпания ВИD» — от комментариев РБК отказался. «Первый канал» не ответил на запрос РБК.

О том, что ведущий программы «Жди меня» Александр Галибин покинет передачу сообщил 29 августа источник РБК, близкий к руководству телекомпании ВИD, которая занимается производством телепрограммы. «Я не знаю, с чем связано это. Конечно, грустно расставаться: у нас получалась хорошая передача», — сказал Галибин РБК.

Программа «Жди меня» выходит с 1998 года. Первые выпуски показал телеканал «РТР» (сейчас «Россия-1»), с 1999 года выходит на ОРТ (сейчас «Первый канал»). Ведущими «Жди меня» были артисты Игорь Кваша, Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Александр Домогаров, Егор Бероев, Чулпан Хаматова. Программа посвящена поиску пропавших и потерявших друг друга людей. На сайте программы приводятся данные о более чем 200 тысячах найденных при помощи «Жди меня» пропавших людях.

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В августе с «Первого канала» ушли Андрей Малахов и Тимур Кизяков, ведущие «Пусть говорят» и «Пока все дома». Показ «Пока все дома» был прекращен на «Первом канале» из-за скандала с финансированием съемок видеороликов о детях-сиротах, в который оказались вовлечены телекомпания «Дом», а также ее владельцы Тимур и Елена Кизяковы. Теперь передачу транслирует телеканал «Россия 1». Туда же перешел и Андрей Малахов, став ведущим передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Авторы: Мария Истомина, Екатерина Костина, Сергей Витько.
Теги: телевидение , «Первый канал» , «Жди меня» , «Поле Чудес»
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