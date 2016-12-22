Противники «Матильды» предлагали сорвать показ звонками о бомбах

В «Христианском государстве» заявили, что им предлагали использовать для предотвращения показа «Матильды» «телефонный терроризм», но предложение не было принято

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Организация «Христианское государство — Святая Русь», выступающая против демонстрации в кинотеатрах России фильма Алексея Учителя «Матильда», получала предложения использовать в качестве способа борьбы сообщения о заложенных в кинотеатрах и других местах бомбах.

«Нам пришло анонимное письмо 10 сентября, в котором говорилось, что существуют методы борьбы с безрассудством, которое сейчас происходит в кинематографе, без поджогов и насилия. Речь шла о парализации инфраструктуры России без радикальных мер посредством всего лишь одного номера телефона. На это письмо мы никак не отреагировали», — сообщил РБК руководитель отделения «Христианского государства» в Екатеринбурге Виктор Собянин.

.По его словам, анонимы обещали в дальнейшем присылать «видеоподтверждение своих слов».

О предложениях неизвестных людей «дестабилизировать всю инфраструктуру России» телефонными звонками сообщил «Медузе» и руководитель «Христианского государства» Александр Калинин.

По его словам, в полученном анонимном письме говорилось, что некие «ребята» готовы «показать всем этим кинопрокатчикам» и доказать, что их методы борьбы гораздо действеннее поджогов. Калинин отметил, что первые звонки о заложенных бомбах поступали именно в кинотеатры, а уже потом эвакуировать начали школы и торговые центры.

13 сентября руководство киносетей «Синема Парк» и «Формула Кино» объявило о решении отказаться от показа фильма «Матильда» в связи с получением писем с угрозами.

Ранее о поступающих руководителям кинотеатров по всей России угрозах поджогом и физической расправой сообщал адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин, а 31 августа неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание студии Учителя в Санкт-Петербурге.

Как Калинин, так и Собянин заверили, что «Христианское государство» не причастно к звонкам телефонных террористов.

Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело по факту массового поступления звонков о заложенных бомбах, из-за которых пришлось эвакуировать десятки тысяч людей. Только в Москве в среду были эвакуированы ТЦ «Афимолл Сити», «Щелково», «Метрополис», «Фестиваль», «Варшавский», ГУМ, «Кожевники», «Ритейл Парк», «Европейский», «Капитолий», ряд гостиниц, здания Казанского, Ярославского, Курского, Киевского и Павелецкого вокзалов и так далее. Всего с 10 по 13 сентября из-за анонимных сообщений о минировании проходила эвакуация людей в 25 городах России.

«В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, проводится биллинг, оперативники пытаются установить владельцев телефонов, а также адреса IP-телефонии», — рассказал источник РБК. Он также отметил, что рассматривается несколько версий. По одной из них события, произошедшие в Москве 13 сентября, — это спланированная атака, совершенная с территории другого государства.

На фоне всего происходящего зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выступил с инициативой увеличить максимальный срок наказания за ложные сообщения о террористических актах с пяти до восьми лет. По его словам, эти меры помогут «отбить охоту заниматься телефонным терроризмом».