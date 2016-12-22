Вероятного убийцу пауэрлифтера Драчева объявили в международный розыск

Следователи объявили подозреваемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева Анара Аллахверанова в международный розыск. Ранее за информацию о его местонахождении полиция назначила вознаграждение в 500 тыс. руб.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы ​по пауэрлифтингу Андрея Драчева ​Анар Аллахверанов заочно арестован и объявлен в международный розыск. Соответствующее сообщение размещено на сайте следственного управления СКР по Хабаровскому краю.

Такое решение, как пояснили в правоохранительных органах, было принято «по ходатайству органа следствия».

Инцидент, в результате которого погиб спортсмен, произошел 20 августа. В этот день на улице в центре Хабаровска возле кафе произошла драка между двумя посетителями заведения. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, однако, как позже выяснили в Следственном комитете, они не предприняли никаких попыток, чтобы предотвратить преступление. Конфликт между 25-летним Анаром Аллахверановым и 32-летним Андреем Драчевым, как заявили в СК, разворачивался «на глазах сотрудников Росгвардии». Аллахверанов, по данным работников правопорядка, «нанес множественные удары руками и ногами по голове» пауэрлифтера. От полученных травм спортсмен скончался. Причиной стала закрытая черепно-мозговая травма. Убийца, в свою очередь, скрылся с места преступления — в отдел полиции сотрудники Росгвардии его не доставили.

Позже по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. За информацию о его местонахождении МВД пообещало вознаграждение в размере 500 тыс. руб. Спустя несколько дней под следствием также оказались сотрудники Росгвардии. Их следователи обвинили в халатности, допущенной при выполнении служебных обязанностей.