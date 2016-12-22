Режиссер сериала «Спящие» Юрий Быков объявил об уходе из кино

Режиссер Юрий Быков, снявший сериал о спецслужбах «Спящие», решил уйти из кино, после того как «лучшие умы страны» от него «окончательно отвернулись»

Юрий Быков (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Режиссер Юрий Быков, одна из последних работ которого — сериал об агентах спецслужб «Спящие» — вышла на экраны, объявил, что уходит из кино. Свое заявление Быков опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

В нем Быков объясняет, что его «мягкость и дезориентированность» привели к тому, что «лучшие умы страны» от него «окончательно отвернулись». «Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале «Спящие». Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале», — пишет режиссер. «Желание внести свой вклад против оранжевой революции в стране, основанной на патриотизме, — цель похвальная, но напрочь архаичная», — рефлексирует режиссер.

Быков отмечает, что «после совершенного» он больше не может «быть публичной фигурой и объектом следования». «Мне придется уйти надолго в тень — и даже не для того, чтобы мои преступления забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить», — сказал он.

Режиссер добавил, что работу над фильмом «Завод» он закончит в связи с тем, что проект уже начат и «есть деловые обязательства». «Вероятно, это будет моя последняя картина», — добавил он.

На звонок РБК Быков не ответил. В разговоре с телеканалом «Дождь» режиссер подтвердил подлинность опубликованного заявления. Он пояснил, что «в какой-то степени это сознательное заявление <...> после реакции зрителей, в основном интернет-аудитории».

В качестве режиссера Быков также снял такие фильмы, как «Майор», «Дурак», сериал «Метод» и ряд других картин.

Сериал «Спящие» о противостоянии российских и американских спецслужб в октябре показал «Первый канал». Продюсер сериала — Федор Бондарчук, сценарист — писатель Сергей Минаев.